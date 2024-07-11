Приняв участие в украинском конфликте, страны Запада идут на стратегическое поражение России на военном фронте, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Он отметил, что действия Запада в рамках конфликта направлены на достижение негативного результата для России.
Песков выразил мнение, что размещение Соединенными Штатами дальнобойных ракет в Германии свидетельствует о непосредственном участии западных стран в украинском конфликте с последствием для России.
Согласно его заявлению, такие шаги предпринимаются с целью обеспечить стратегическое превосходство партнеров на боевом поле.
Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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