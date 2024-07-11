Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 87,988
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.07.2024 : 95,6817
Запад работает над поражением России
  1. Главная
  2. Мир

Запад работает над поражением России

Приняв участие в украинском конфликте, страны Запада идут на стратегическое поражение России на военном фронте, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он отметил, что действия Запада в рамках конфликта направлены на достижение негативного результата для России.

Песков выразил мнение, что размещение Соединенными Штатами дальнобойных ракет в Германии свидетельствует о непосредственном участии западных стран в украинском конфликте с последствием для России.

Согласно его заявлению, такие шаги предпринимаются с целью обеспечить стратегическое превосходство партнеров на боевом поле.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

НАТО обсуждает применение F-16 для ударов по РФ

НАТО обсуждает применение F-16 для ударов по РФ

В странах, передавших Украине истребители F-16, ведутся переговоры о возможном военном использовании этих самолетов на территории России, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, как сообщил Telegraph.

Читать полностью
Российские дни будут проведены в Эфиопии

Российские дни будут проведены в Эфиопии

В сентябре в Эфиопии планируют провести тематическую программу, посвященную России, с целью ознакомить местных жителей с культурой этой страны, сообщила председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Читать полностью

Общество

NatPhys: создана экзотическая форма материи

NatPhys: создана экзотическая форма материи

Ученые из Китая, Австрии и Дании создали экзотическую форму материи, называемую "кристаллом времени", используя лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до состояния Ридберга.

Читать полностью
Терапевт Тен: людям с сахарным диабетом можно употреблять горький шоколад

Терапевт Тен: людям с сахарным диабетом можно употреблять горький шоколад

Терапевт Зарема Тен порекомендовала диабетикам употреблять горький шоколад с содержанием какао не менее 85% в количестве 10-15 граммов в день.

Читать полностью

Новости