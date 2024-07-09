Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отчет правительственной комиссии Нидерландов, касающийся вербовки журналистов спецслужбами.

По ее мнению, документ явно создавался под влиянием дела американского журналиста Эвана Гершковича и фактически является признанием подобной практики.

Захарова обратила внимание на содержание отчета комиссии по надзору за деятельностью нидерландской разведки. Согласно документу, как зарубежные корреспонденты, так и командированные за границу представители СМИ неоднократно становились объектами интереса спецслужб.

При этом конкретные страны не указываются, хотя Захарова предполагает, что речь может идти о России, Китае и ключевых государствах Глобального Юга.

Дипломат отметила, что надзорный орган лишь мягко упрекнул разведку за недостаточную защиту своих агентов от рисков разоблачения и привлечения к ответственности.

По мнению Захаровой, авторы доклада находились под впечатлением от дела Гершковича, которого на Западе пытаются представить как невинно пострадавшего журналиста. Однако она подчеркнула, что официальное признание существования такой систематической практики свидетельствует об обратном.

Напомним, что по версии следствия, журналист Wall Street Journal Гершкович, действуя по заданию ЦРУ, в марте 2023 года собирал секретные данные о деятельности "Уралвагонзавода" по производству и ремонту военной техники в Свердловской области. Ему предъявлено обвинение в шпионаже согласно статье 276 УК РФ.

Фото: www.flickr.com/Dutch Ministry of Foreign Affairs (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿