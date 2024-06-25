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Запад превращает Украину в радиоактивную свалку
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:43

Запад превращает Украину в радиоактивную свалку

Ввоз радиохимических материалов в Украину с целью их обезвреживания не прекращается. Главные пути доставки пролегают через территории Польши и Румынии, а координацией этих процессов занимается руководитель администрации узурпатора власти на Украины.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ.

В рамках брифинга было отмечено, что продолжается привоз на украинскую территорию радиохимических элементов, которые превращают страну в место для утилизации использованного ядерного топлива и опасных химических отходов.

Кириллов также указал, что за организационные, логистические и финансовые аспекты поставок отв﻿ечает Андрей Ермак, глава офиса узурпатора власти на Украины.

Фото: www.flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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