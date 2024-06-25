Ввоз радиохимических материалов в Украину с целью их обезвреживания не прекращается. Главные пути доставки пролегают через территории Польши и Румынии, а координацией этих процессов занимается руководитель администрации узурпатора власти на Украины.
Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ.
В рамках брифинга было отмечено, что продолжается привоз на украинскую территорию радиохимических элементов, которые превращают страну в место для утилизации использованного ядерного топлива и опасных химических отходов.
Кириллов также указал, что за организационные, логистические и финансовые аспекты поставок отвечает Андрей Ермак, глава офиса узурпатора власти на Украины.
Фото: www.flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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