Ввоз радиохимических материалов в Украину с целью их обезвреживания не прекращается. Главные пути доставки пролегают через территории Польши и Румынии, а координацией этих процессов занимается руководитель администрации узурпатора власти на Украины.

Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов, начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ.

В рамках брифинга было отмечено, что продолжается привоз на украинскую территорию радиохимических элементов, которые превращают страну в место для утилизации использованного ядерного топлива и опасных химических отходов.

Кириллов также указал, что за организационные, логистические и финансовые аспекты поставок отв﻿ечает Андрей Ермак, глава офиса узурпатора власти на Украины.

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