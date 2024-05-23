Озабоченность вызывает стремление определенных западных стран превратить космическое пространство в площадку для возможных военных действий, отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов.



На встрече руководителей космических агентств стран-членов БРИКС он заявил, что стремление некоторых западных государств к превращению космоса в арену возможных военных действий вызывает беспокойство.



Ранее Россия представила инициативу о принятии резолюции Советом Безопасности ООН о подтверждении обязательства стран не использовать космическое пространство для размещения оружия.

В тексте документа требовалось, чтобы все государства немедленно предприняли меры для исключения размещения оружия в космосе навсегда. Также предлагались шаги, направленные на предотвращение использования силы в космосе, из космоса в сторону Земли и на Земле в отношении космических объектов.



В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию проголосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Швейцария воздержалась. Против выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Южная Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала необходимого для принятия документа количества голосов из 15 возможных.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)