Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.05.2024 : 90,1887
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.05.2024 : 97,8989
Глава Роскосмоса: Запад превращает космос в арену боевых действий
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:44

Глава Роскосмоса: Запад превращает космос в арену боевых действий

Озабоченность вызывает стремление определенных западных стран превратить космическое пространство в площадку для возможных военных действий, отметил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

На встрече руководителей космических агентств стран-членов БРИКС он заявил, что стремление некоторых западных государств к превращению космоса в арену возможных военных действий вызывает беспокойство.

Ранее Россия представила инициативу о принятии резолюции Советом Безопасности ООН о подтверждении обязательства стран не использовать космическое пространство для размещения оружия.

В тексте документа требовалось, чтобы все государства немедленно предприняли меры для исключения размещения оружия в космосе навсегда. Также предлагались шаги, направленные на предотвращение использования силы в космосе, из космоса в сторону Земли и на Земле в отношении космических объектов.

В ходе голосования в СБ ООН за резолюцию проголосовали Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне. Швейцария воздержалась. Против выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Южная Корея, Мальта. Резолюция не была принята, так как не набрала необходимого для принятия документа количества голосов из 15 возможных.

Фото: en.kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Посол РФ в Японии вручил верительные грамоты императору

Посол РФ в Японии вручил верительные грамоты императору

Посланник Российской Федерации в Японии Николай Ноздрёв передал аккредитивы императору Японии Нарухито, пересказали информацию представители РИА Новости, работающие в посольстве Японии.

Читать полностью
У берегов Индонезии задержано судно под флагом РФ

У берегов Индонезии задержано судно под флагом РФ

У Берегов Индонезии было задержано рыболовецкое судно. Оно шло под российским флагом.

Читать полностью

Общество

В РФ стартовал основной период сдачи ЕГЭ-2024

В РФ стартовал основной период сдачи ЕГЭ-2024

С 23 мая в нашей стране начался основной период сдачи единых госэкзаменов сезона этого года. Первые испытания для выпускников: по химии, литературе и географии, сообщают в министерстве просвещения РФ.

Читать полностью
Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей

Мошенники покупают использованные SIM-карты и через них воруют персональные данные пользователей

Мошенники получают персональные данные людей в "Госуслугах" и банковских приложениях через использованные SIM-карты. Об этом сообщает "Известия".

Читать полностью

Новости