Запад стремится удержать ускользающее превосходство и старается показательно наказать тех, кто не испытывает страха бросить вызов несправедливости, обозначил в среду посланник России в Китае Игорь Моргулов.



"За последние годы происходят существенные изменения в мировом порядке. Наблюдается формирование новой многополярности. Перестройка геополитического баланса сил сопровождается появлением новых центров влияния, в первую очередь за счет укрепления суверенитета и конкурентных потенций стран Глобального Юга и Востока", — отметил Моргулов, выступая с выступлением на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.



Подобные изменения вызывают недовольство в западных странах, сообщил посланник."Это не устраивает определенные силы на Западе, которые желают сохранить свое уменьшающееся господство и стараются явно наказать тех, кто не испугался бросить вызов накопившейся за века несправедливости в международной политике и экономике", — подчеркнул он.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)