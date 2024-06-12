Запад стремится удержать ускользающее превосходство и старается показательно наказать тех, кто не испытывает страха бросить вызов несправедливости, обозначил в среду посланник России в Китае Игорь Моргулов.
"За последние годы происходят существенные изменения в мировом порядке. Наблюдается формирование новой многополярности. Перестройка геополитического баланса сил сопровождается появлением новых центров влияния, в первую очередь за счет укрепления суверенитета и конкурентных потенций стран Глобального Юга и Востока", — отметил Моргулов, выступая с выступлением на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.
Подобные изменения вызывают недовольство в западных странах, сообщил посланник."Это не устраивает определенные силы на Западе, которые желают сохранить свое уменьшающееся господство и стараются явно наказать тех, кто не испугался бросить вызов накопившейся за века несправедливости в международной политике и экономике", — подчеркнул он.
Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)
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