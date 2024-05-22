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TNI: Новейшая российская разработка изменит ход конфликта
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:00

TNI: Новейшая российская разработка изменит ход конфликта

Согласно публикации в The National Interest, новейшая российская зенитная ракетная система С-500 способна нейтрализовать самые сложные виды западного вооружения, используемые ВСУ.

Автор отмечает, что внедрение в российское вооружение системы С-500 "Прометей" имеет потенциал изменить ход конфликта и придать Москве значительное преимущество.

Эксперт подчеркивает, что новое противовоздушное оружие российских военных предназначено не только для уничтожения передовых вражеских воздушных аппаратов, но также способно атаковать низкоорбитальные космические аппараты.

В апреле бывший глава Министерства обороны России, Сергей Шойгу, объявил о том, что российская армия получит первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух вариантах к концу 2024 года, включая зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и новейшие радиолокационные станции.

С-500 "Прометей" (по ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Это универсальный комплекс с дальним действием и возможностью перехвата на большой высоте с усиленной противоракетной обороной.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Юрий Шипилов (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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