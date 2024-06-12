Оппоненты Российской Федерации и Китайской Народной Республики тревожатся о соединении усилий Москвы и Пекина на глобальной арене, где они выдвигают справедливость против политики хаоса, заметил посол России в Китае, Игорь Моргулов, в среду.
В России всегда была сильная приверженность к справедливости, как и в Китае к гармонии, подчеркнул Моргулов, выступая на приеме в российском посольстве в Пекине в честь Дня России.
Именно по этой причине, по его словам, наши противники встревожены комплексным подходом России и Китая на мировой арене, поскольку справедливость и гармония — именно то, что мы успешно противостоим их стратегии доминирования и хаоса.
Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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