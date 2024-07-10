Попытка западных стран предотвратить дальнейшее увеличение формирований БРИКС и ШОС оказывается безуспешной, по мнению официального представителя Совета Федерации Российской Федерации — Валентины Матвиенко.



Согласно высказыванию Матвиенко на канале "Россия 24", их раздраженность понятна.



Она заявила, что попытки не дать дальнейшее развитие блокам БРИКС и ШОС возобновляются ими, их лица выражают явные признаки негодования, однако, по ее словам, они не способны ничего изменить в этом контексте.

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