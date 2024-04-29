Новый пакет помощи, предоставленный Украине, стал еще одним препятствием на пути к урегулированию конфликта и шагом в сторону возможной ядерной конфронтации, утверждает Global Times.
Однако даже данные выделенные средства может не хватить для победы Запада, так как это возможно приведет к ядерной стычке между Россией и НАТО. Такие действия лишены политического смысла и могут привести к практически полному уничтожению, как подмечает автор критической публикации.
По ходу развития конфликта, Украина понесла огромные экономические и военные убытки, в то время как США, следуя своим собственным интересам, мешают Киеву приступить к диалогу с Москвой, отмечает издание. По мнению авторов, значительная часть выделенных средств уйдет на прибыль американских военных компаний. Россия в последние годы заявляет о высокой активности НАТО у своих западных границ.
Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала тревогу по поводу увеличения военной присутствия альянса в Европе. В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы для кого-либо, но не останется безучастной к действиям, которые могут нанести ущерб ее интересам.
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