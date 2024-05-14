Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о возможности крупномасштабного конфликта.
Как сообщает Нарышкин, у СВР имеются данные, что ряд европейских и западных политиков не исключает возможность развязать крупномасштабный военный конфликт ради сохранения своей гегемонии. Он так же сообщает, что подобный конфликт может быть возможен в случае, если страны Запада "сочтут это выгодным и безопасным для себя".
Так же глава СВР заявил, что его служба совместно с партнерами внимательно следит за развитием ситуации на фоне рисков подобного конфликта.
В конце Нарышкин отметил, что на Западе есть силы, понимающие опасность подобного конфликта, особенно применения в нем ядерного оружия.
Фото: commons.wikimedia.org/Svklimkin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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