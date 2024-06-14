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Запад не стремиться обучить
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:08

Запад не стремиться обучить "излишнее" количество украинских пилотов

Страны на Западе стараются не обучать излишнее количество украинских летчиков до тех пор, пока в Киеве не появится достаточное количество истребителей, чтобы не допустить потери летных навыков, сообщает издание Politico со ссылкой на официального лица из Пентагона.

По данным издания, которое цитирует американских и европейских официальных лиц, на Западе предпринимают специальные меры по согласованию числа пилотов и обслуживающего персонала, завершающих обучение, с числом истребителей, поступающих на Украину.

Отмечается, что истребители будут поставляться в Киев партиями.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к передаче истребителей F-16 Вооруженным силам Украины со стороны Запада.

По его мнению, появление этих самолетов у противника не повлияет кардинально на ситуацию на фронте.

Россия выражает мнение, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование, прямо привлекают страны НАТО к конфликту и являются "опасной игрой".

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной мишенью для России.

По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, осуществляя не только поставки оружия, но и подготовку персонала в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

В Кремле заявляли, что наращивание арсенала Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и окажет негативное воздействие.

Фото: www.dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)

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