Страны на Западе стараются не обучать излишнее количество украинских летчиков до тех пор, пока в Киеве не появится достаточное количество истребителей, чтобы не допустить потери летных навыков, сообщает издание Politico со ссылкой на официального лица из Пентагона.



По данным издания, которое цитирует американских и европейских официальных лиц, на Западе предпринимают специальные меры по согласованию числа пилотов и обслуживающего персонала, завершающих обучение, с числом истребителей, поступающих на Украину.



Отмечается, что истребители будут поставляться в Киев партиями.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к передаче истребителей F-16 Вооруженным силам Украины со стороны Запада.



По его мнению, появление этих самолетов у противника не повлияет кардинально на ситуацию на фронте.



Россия выражает мнение, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование, прямо привлекают страны НАТО к конфликту и являются "опасной игрой".



Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной мишенью для России.



По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, осуществляя не только поставки оружия, но и подготовку персонала в Великобритании, Германии, Италии и других странах.



В Кремле заявляли, что наращивание арсенала Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и окажет негативное воздействие.

