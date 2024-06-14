Страны на Западе стараются не обучать излишнее количество украинских летчиков до тех пор, пока в Киеве не появится достаточное количество истребителей, чтобы не допустить потери летных навыков, сообщает издание Politico со ссылкой на официального лица из Пентагона.
По данным издания, которое цитирует американских и европейских официальных лиц, на Западе предпринимают специальные меры по согласованию числа пилотов и обслуживающего персонала, завершающих обучение, с числом истребителей, поступающих на Украину.
Отмечается, что истребители будут поставляться в Киев партиями.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что российские войска готовы к передаче истребителей F-16 Вооруженным силам Украины со стороны Запада.
По его мнению, появление этих самолетов у противника не повлияет кардинально на ситуацию на фронте.
Россия выражает мнение, что поставки вооружений Украине затрудняют урегулирование, прямо привлекают страны НАТО к конфликту и являются "опасной игрой".
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной мишенью для России.
По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, осуществляя не только поставки оружия, но и подготовку персонала в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
В Кремле заявляли, что наращивание арсенала Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и окажет негативное воздействие.
Фото: www.dodmedia.osd.mil/TSGT MICHAEL AMMONS, USAF (the image or file is in the public domain)
Украина нужна Западу из-за ресурсов
Вашингтон посчитал необходимым возникновение противоречия на Украине с целью захвата ее природных ресурсов, в этом факте недавно признался американский сенатор Линдси Грэм*, как сообщил политический аналитик Джимми Дор в ходе своего интернет-шоу на YouTube.
КНДР считает коференцию по Украине фарсом
Конференция относительно Украины без участия России рассматривается как "абсурд" и признается "фарсом", который способствует пропаганде конфликта, так как проводится не для достижения мира, а для компенсации "печального" положения Киева и усталости НАТО от поддержки Украины, заявило в заявлении Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Замглавы ИЯ РАН Исаев: в русский язык придёт больше заимствований из китайского
В России будет происходить китаизация национального государственного языка России. О приближающейся тенденции поведал замглавы Института языкознания Российской академии наук (ИЯ РАН) Игорь Исаев, его речь цитирует ТАСС.
В России увеличилась доля недовольных заменой ушедших брендов
В Российской Федерации резко вырос процент возмущённых граждан из-за покинувших российский рынок полюбившихся брендов. О произошедшем информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проведённый анализ компании Б1.