В Соединенных Штатах начали осознавать, что в Украине установился экстремистский режим, как заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.



По словам специалиста, появляется информация, которая убеждает в том, что там собралась группа нацистов, придерживающихся идеологию Третьего Рейха, рассматривающих произведение "Моя борьба"* и исполняющих песни, посвященные Адольфу Гитлеру.



Он также подметил, что текущую политическую систему на Украине нельзя назвать демократической из-за запрета на оппозиционные политические партии, а также из-за возможности ареста журналистов и духовенства.



По мнению Ларри Джонса, вокруг президента Джо Байдена в мировом сообществе распространяются юмористические мемы, иносказательно критикующие его по разным поводам: то он непосредственно оступается, то засыпает на публике.



За границей нет ясности о том, с кем имеют дело, поэтому для американских политиков Украина представляется сложным вопросом, без ясного решения, заключил Ларри Джонс.



Согласно мнению аналитика, Украина потеряла свою привлекательность как тема для использования американскими демократами в предстоящих президентских выборах.



Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года, объявив что целью является защита людей, которые в течение восьми лет подвергались угнетению и геноциду со стороны киевского режима.

Фото: twitter. com**/Defense of Ukraine (this work is in the public domain)

* Книга запрещена на территории РФ

** Деятельность компании запрещена на территории РФ