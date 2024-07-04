Страны на Западе постараются предотвратить установление новой системы безопасности в Евразии, о которой упоминается в Астанинском заявлении Совета глав государств-членов ШОС.
Процесс формирования этой системы займет время, так как в ШОС учитывают позиции всех сторон, считает эксперт в области политических наук и ведущий исследователь Центра проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО Иван Сафранчук.
Страны на Западе намерены "сеять семена разногласий, указывать на возможные противоречия и конфликтные ситуации в Евразии, навязывать свои условия безопасности, утверждать, что без их участия задачи не будут решены, и в конечном итоге продвигать собственные интересы, не давая другим действовать независимо", по мнению Сафранчука.
Он отметил, что американцы уже пробовали использовать ультиматумы, но столкнулись с тем, что такая тактика не приносит результатов, особенно в случае со странами-участницами сильных организаций. "Американцы осознали, что давление одно дело, но сила не должна быть применена излишне.
Поэтому, вероятно, они будут пытаться действовать более хитроумно, а не только прибегать к давлению", — добавил эксперт.
Согласно ему, в рамках ШОС существует общее согласие по важным вопросам, на основе которых можно разработать принципы равной и неделимой безопасности.
Это означает, что чем больше проблемы решают сами государства-участники ШОС, тем меньше внешние силы вмешиваются в противоречия между странами.
Сафранчук отметил, что в рамках ШОС каждая сторона уважает позиции другой стороны, поэтому процесс формирования новой системы безопасности потребует времени для согласования позиций.
Ранее на саммите ШОС в Астане было принято заявление Совета глав государств-членов организации, в котором подчеркивается, что сотрудничество в рамках ШОС может послужить основой для создания системы равной и неделимой безопасности в Евразии.
Сам саммит ШОС прошел 3-4 июля в Астане под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию".
Фото: en. kremlin.ru/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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