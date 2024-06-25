На данный момент Россия готова прислушаться к Западу, если тот изменит свою разрушительную политику, однако пока нет признаков такого события, сообщил Сергей Лавров, глава МИД РФ.
"Относительно стран Западной Европы, им нужно самим решить, следует ли им продолжать выполнять поручения для США или все-таки защищать свои собственные интересы… Если в будущем они пересмотрят свою разрушительную политику, мы будем готовы выслушать их. Посмотрим, что они предложат нам", — отметил Лавров на заседании в Академии управления при президенте Беларуси.
При этом, формируя ответ на предложения Европы, Россия будет помнить, как "легко и без сожаления они отвергли все свои обязательства перед нами", заверил российский министр.
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