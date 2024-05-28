Запад должен побудить Украину к началу дипломатических переговоров, потому что ВСУ не в состоянии одержать победу в схватке с Россией на поле боя, заявил член парламентской группы правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм в программе Hart aber fair, вышедшей на канале Das Erste.
"Мы лично стремимся к активизации дипломатических усилий. Согласно нашему мнению, специалисты в области военного дела разделяют эту точку зрения о невозможности Украины одержать победу в данном конфликте", — отметил он.
Хольм также высказал поддержку идее прекращения поставок оружия в Украину. Он также подчеркнул недопустимость распространения конфликта на территорию Германии.
В мае текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин в письменном интервью для китайского информационного агентства Синьхуа отметил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине.
Он подчеркнул, что ключевой проблемой в переговорном процессе по Украине является необоснованность гарантий, так как страны Запада склонны к урегулированию конфликта не на базе международного права.
Фото: commons. wikimedia.org/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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