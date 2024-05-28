Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 88,4375
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.05.2024 : 96,2383
В Германии призвали к переговорам по Украине из-за краха ВСУ
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:43

В Германии призвали к переговорам по Украине из-за краха ВСУ

Запад должен побудить Украину к началу дипломатических переговоров, потому что ВСУ не в состоянии одержать победу в схватке с Россией на поле боя, заявил член парламентской группы правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм в программе Hart aber fair, вышедшей на канале Das Erste.

"Мы лично стремимся к активизации дипломатических усилий. Согласно нашему мнению, специалисты в области военного дела разделяют эту точку зрения о невозможности Украины одержать победу в данном конфликте", — отметил он.

Хольм также высказал поддержку идее прекращения поставок оружия в Украину. Он также подчеркнул недопустимость распространения конфликта на территорию Германии.

В мае текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин в письменном интервью для китайского информационного агентства Синьхуа отметил, что Россия всегда была готова к переговорам по Украине.

Он подчеркнул, что ключевой проблемой в переговорном процессе по Украине является необоснованность гарантий, так как страны Запада склонны к урегулированию конфликта не на базе международного права.

Фото: commons. wikimedia.org/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Министр обороны Украины пожаловался на опаздывающую помощь Запада

Министр обороны Украины пожаловался на опаздывающую помощь Запада

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что лишь половина военной поддержки от Запада достигает Украины в установленные сроки. Он выразил надежду на скорое поступление первых истребителей F-16.

Читать полностью
Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину

Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину

Количество государств Евросоюза, которые подтверждают государство Палестина, возросло до 11 после того, как Ирландия, Испания и не входящая в состав ЕС Норвегия присоединились к числу европейских стран, признающих Палестинское государство.

Читать полностью

Общество

Эксперт Градова: Черноморское побережье будет

Эксперт Градова: Черноморское побережье будет "забито битком" этим летом

Над Черным морем, недалеко от Сочи, обнаружили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.

Читать полностью
Зюзин: виртуальная

Зюзин: виртуальная "Тройка" будет и дальше нарастать в структуре других билетных решений

Недавно появилась информация о том, что в метро будет действовать новая пропускная система в виде виртуальной карты "Тройка". Виртуальная "Тройка" будет частью новой платежной системы посредством прикладывания телефона к валидатору и турникету, а также сканирования QR-кода. Данную меру прокомментировал директор центра транспортного планирования ВШЭ Павел Зюзин.

Читать полностью

Новости