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Запад будет сопротивляться борьбе с неоколониализмом
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 0:49

Запад будет сопротивляться борьбе с неоколониализмом

Западный мир будет настойчиво противостоять стремлениям человечества уничтожить неоколониализм, вмешательство во внутренние дела государств продолжает осуществляться в разнообразных формах, по мнению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, руководителя "Единой России" Дмитрия Медведева.

В публикации под названием "Человечеству следует окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Эпоха метрополий истекла", опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что неоколониальным практикам человечество противостоит в течение длительного исторического периода.

Он подчеркнул, что "непоколебимое вмешательство в дела суверенных государств имело место и, увы, продолжается в различных формах. Независимо от того, насколько серьезными являются усилия человечества по искоренению неоколониализма, западный мир будет настойчиво препятствовать этому", как указал Медведев.

Он отметил, что Запад будет действовать в условиях смены от национального к глобальному неоколониализму.

"Иными словами, в рамках системы неравноправных экономических и политических отношений, налагаемых западными странами на остальные уголки мира, основанных на военной мощи, деятельности западного капитала, международных финансовых учреждений и транснациональных корпораций", — подчеркнул Медведев.

Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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