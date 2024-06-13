Западный мир будет настойчиво противостоять стремлениям человечества уничтожить неоколониализм, вмешательство во внутренние дела государств продолжает осуществляться в разнообразных формах, по мнению заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, руководителя "Единой России" Дмитрия Медведева.
В публикации под названием "Человечеству следует окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Эпоха метрополий истекла", опубликованной в "Российской газете", Медведев отметил, что неоколониальным практикам человечество противостоит в течение длительного исторического периода.
Он подчеркнул, что "непоколебимое вмешательство в дела суверенных государств имело место и, увы, продолжается в различных формах. Независимо от того, насколько серьезными являются усилия человечества по искоренению неоколониализма, западный мир будет настойчиво препятствовать этому", как указал Медведев.
Он отметил, что Запад будет действовать в условиях смены от национального к глобальному неоколониализму.
"Иными словами, в рамках системы неравноправных экономических и политических отношений, налагаемых западными странами на остальные уголки мира, основанных на военной мощи, деятельности западного капитала, международных финансовых учреждений и транснациональных корпораций", — подчеркнул Медведев.
Фото: government.ru/Government of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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