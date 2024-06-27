Западу необходимо пересмотреть свои текущие стратегии, чтобы найти способы ослабить российский военно-промышленный комплекс (ВПК).
Об этом говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
В докладе военные аналитики RUSI Джек Уотлинг и Гэри Сомервил рекомендуют западным союзникам Украины ускорить обмен информацией о российском ВПК и сосредоточиться на нарушении цепочек поставок, которые являются его наиболее уязвимым звеном.
Для сбора и анализа информации предлагается создание единого центра, который будет координировать запросы и получать необходимые данные от разведывательных служб, таможенных органов, правоохранительных структур, органов по разработке санкций, финансовых институтов, бизнеса и военных.
Среди причин, по которым российский ВПК продолжает эффективно функционировать, авторы доклада отмечают пассивность западных стран. Кроме того, значительная часть информации засекречена, что ограничивает доступ к ней для широкого круга лиц.
Фото:kremlin.ru/Russian Presidential Executive Office(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Кабулов: Запад попытается вмешаться в выборы президента Ирана
Кабулов высказал мнение о том, что страны Запада продолжают вмешиваться в выборы президента Ирана через свою агентуру, однако пока не достигают успеха.
Генсек ООН назвал Россию фундаментальной основой работы организации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в деятельности организации.
Бобылёв назвал актуальные направления для туризма россиян
У россиян остались остались традиционные направления для туризма, но отдых лучше бронировать заранее, чем надеяться на "горящие путевки" - заявил в интервью журналисту портала Newsinfo Бобылёв Роман, эксперт Общественной палаты РФ по туризму.
Журавлев: надо обязать мигрантов поддерживать СВО для нахождения в России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (фракция ЛДПР) сообщил, что внёс изменения в законопроект, который касается миграционного режима высылки. Согласно новому закону, приезжие должны будут поддерживать СВО. Об этом он информировал РИА Новости.