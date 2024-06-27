Западу необходимо пересмотреть свои текущие стратегии, чтобы найти способы ослабить российский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Об этом говорится в докладе Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

В докладе военные аналитики RUSI Джек Уотлинг и Гэри Сомервил рекомендуют западным союзникам Украины ускорить обмен информацией о российском ВПК и сосредоточиться на нарушении цепочек поставок, которые являются его наиболее уязвимым звеном.

Для сбора и анализа информации предлагается создание единого центра, который будет координировать запросы и получать необходимые данные от разведывательных служб, таможенных органов, правоохранительных структур, органов по разработке санкций, финансовых институтов, бизнеса и военных.

Среди причин, по которым российский ВПК продолжает эффективно функционировать, авторы доклада отмечают пассивность западных стран. Кроме того, значительная часть информации засекречена, что ограничивает доступ к ней для широкого круга лиц.

Фото:kremlin.ru/Russian Presidential Executive Office(Creative Commons Attribution 4.0 International license)