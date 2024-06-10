Заноза - травма небольшая, но неприятная. Как правильно действовать при такой неприятности рассказал Константин Терновой, врач- травматолог, ортопед, остеопат.

В первую очередь, по его словам, занозу необходимо ликвидировать.

- Берется иголка, окунается в антисептик и расковыривается заноза. После чего рану обрабатывают либо раствором йода, либо раствором бриллианта зеленого, - сообщил врач.

Также он подчеркнул, что паниковать не стоит - заноза не та травма, при которой нужно действовать немедленно. Однако вытащить ее надо в любом случае.

- Это инородное инфицированное тело. Оно нагноится - может выйти само, а, может, не выйти, - рассказал Терновой. - Если вы не можете самостоятельно удалить ее с помощью иголки, вы едете в травмпункт.

Фото: commons.wikimedia.org/Arria Belli