Заноза - травма небольшая, но неприятная. Как правильно действовать при такой неприятности рассказал Константин Терновой, врач- травматолог, ортопед, остеопат.
В первую очередь, по его словам, занозу необходимо ликвидировать.
- Берется иголка, окунается в антисептик и расковыривается заноза. После чего рану обрабатывают либо раствором йода, либо раствором бриллианта зеленого, - сообщил врач.
Также он подчеркнул, что паниковать не стоит - заноза не та травма, при которой нужно действовать немедленно. Однако вытащить ее надо в любом случае.
- Это инородное инфицированное тело. Оно нагноится - может выйти само, а, может, не выйти, - рассказал Терновой. - Если вы не можете самостоятельно удалить ее с помощью иголки, вы едете в травмпункт.
Фото: commons.wikimedia.org/Arria Belli
Владимир Швейцер: Смысла от саммита по Украине нет
Владимир Швейцер, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, о "мирной конференции" по Украине, проводимой в Швейцарии, политическом весе данной встречи, специально для Newsinfo.Ru.
Турция и РФ провели переговоры
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в столице России, как объявило турецкое ведомство по делам иностранных дел.
В России разработали линейку приборов для контроля загрязнений водоемов
Ученые Псковского государственного университета совместно с Московским госуниверситетом разработали уникальные устройства для мониторинга загрязнений водоемов.
В России разработали оптимальный метод производства наночастиц из золота и кремния
Российские ученые разработали оптимальный метод производства гибридных наночастиц из кремния и золота, которые могут проникать в опухолевую ткань и уничтожать раковые клетки при нагревании инфракрасными лучами.