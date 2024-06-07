Заместитель постпреда РФ в ООН заявил, что предлагаемая Западом "формула мира" по Украине ничто иное, как формула войны и кровопролития.
Зампред почеркнул, что эта "формула мира" так же является попыткой выдвинуть России ультиматум.
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Путин: Европа теряет черты своей культуры
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия теряет черты европейской культуры, а государства западной Европы.
Путин отметил тягу европейцев к традициям
Президент России Владимир Путин на планерном заседании ПМЭФ заявил, что многие европейцы стремятся к традициям.
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Свириденко: представители ЛГБТ* легко вовлекаются в экстремистскую деятельность
Замглавы Минюста указал на опасность ЛГБТ*, распространяющего деструктивную идеологию разрушения традиционных ценностей и угрожающего демографии.