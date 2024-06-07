Заместитель постпреда РФ в ООН заявил, что предлагаемая Западом "формула мира" по Украине ничто иное, как формула войны и кровопролития.

Зампред почеркнул, что эта "формула мира" так же является попыткой выдвинуть России ультиматум.

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