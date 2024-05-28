Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, прокомментировал решение ЕС о заморозке планов по оказанию помощи Украине специально для Newsinfo.Ru.

По мнению Брутера, подобные заморозки ничего за собой не несут.

"Представьте себе, что у вас есть 125 идей. Вы сколько одновременно их можете реализовывать? Ну две, ну три. Если у вас есть такая поливалентность, можете семь. Но 125 одновременно вы не осилите", — начинает рассуждение Брутер.

Он считает, что у Евросоюза не было и нет ни возможности, ни желания, ни понимания реализации подобных инициатив.

"Предположим, что идет большая вода, у вас частный дом на каком-нибудь Урале, и вы понимаете, что его может затопить, вы не начинаете делать ремонт. Они тоже хотят посмотреть, что будет. И поэтому они инвестировать в Украину ничего не собираются", — подчеркивает Брутер.

Кроме этого он указал на то, что ЕС проще положится на "свои" пути доставки и людей, задействовенных в этом процессе. Поэтому Брутер считает, что подобные заявления Жозепа Борреля ничего за собой не несет.

Так же эксперт подчеркнул, что никакого "слива" Украины не будет.

"Вот эта версия, что это "слив Украины" не работает? Никакого слива Украины не будет. Формулу, которая я называл и 15 лет назад, и 10 лет назад, и она стала сверхактуальной, заключается в том, что они будут готовы сдать, условно говоря, Одессу за 5 минут до того, как должны будут сдать Киев. Они готовы будут сдать Киев за 5 минут до того, как им будет опасность, что они сдадут Львов. Поскольку сейчас нет опасности, что даже они сдадут Харьков, то они вообще на эту тему не размышляют. Они размышляют, что нужно сделать, чтобы укрепить ситуацию и чтобы русские не имели возможности быстро продвигаться вперед. Это все, что их сейчас интересует. Их не интересует Украина, их не интересует даже сдача каких-то Волчанска или Краматорска в перспективе. Сдавать быстро они не хотят. Сдавать медленно — это допустимый вариант", — рассуждает Брутер.

Он подчеркнул, что главная цель Запада состоит в том, чтобы не допустить коллапса военной машины, создаваемой ими. В этом контексте они заинтересованы в том, чтобы на украинском фронте не возникало никаких прорывов.

Кроме этого он обратил внимание на то, что у различных стран Евросоюза присуствуют различные планы на Украину, но вместе с этим — все подобные вопросы решаются в США. Решения, которые Вашингтон спускает вниз, европейские страны "примеряют" на себя и в некоторой степени реализуются.

"Будет тупая борьба на месте. А Боррель через месяц уйдет. И он может сколько угодно, что угодно и как угодно рассказывать. Ему, во-первых, все равно никто не верит, а, во-вторых, он никому не интересен", — закончил свою мысль Брутер.

Фото: www. flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)