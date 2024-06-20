Московский Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока заключения под стражу заместителя главы оборонного ведомства Тимура Иванова, которому, обвиняемому в коррупционной деятельности.

Судья Елена Ленская вынесла постановление о пролонгации ареста обвиняемого Иванова на дополнительные три месяца. Аналогичное решение было принято в отношении предполагаемого соучастника - руководителя фирмы "Волжский берег" Сергея Бородина.

Судебное заседание проходило в закрытом формате по инициативе следователя, который аргументировал это тем, что сбор доказательной базы находится на начальном этапе, и открытое разбирательство может привести к разглашению конфиденциальных данных расследования. Адвокаты и сами подсудимые не возражали против пролонгации дела.

Согласно постановлению суда, Иванов и Бородин останутся под стражей до 23 сентября текущего года. Защитники ходатайствовали о применении более мягких мер пресечения, таких как домашний арест или ограничение определенных действий, однако их просьба не была удовлетворена.

Арест Иванова и Бородина был произведен в апреле 2024 года. Им вменяется получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы. Сумма инкриминируемой взятки оценивается приблизительно в один миллиард рублей.

По этому же делу под стражей находится Александр Фомин, учредитель компании "Олимпситистрой", которого следствие считает доверенным лицом Иванова и предполагаемым взяткодателем.

Все фигуранты дела отрицают свою причастность к вменяемым им преступлениям.

По версии обвинения, Иванов получил взятку в виде имущественных услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд оборонного ведомства. Адвокат Мурад Мусаев, представляющий интересы Иванова, пояснил, что его подзащитному вменяется содействие определенным подрядным организациям Минобороны, которые в свою очередь безвозмездно выполняли строительные и ремонтные работы на объектах, предположительно принадлежащих Иванову.

Фото: