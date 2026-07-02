Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Радиатор
Радиатор
© pixabay.com by ri is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 16:07

Батареи в новостройке: можно ли с ними пережить зиму или сразу вызывать сантехника

Первые холода обычно быстро отрезвляют. Вчера в квартире было тихо и тепло, а сегодня батарея шуршит, где-то булькает, и рука уже сама тянется к термометру. У многих новосёлов в этот момент возникает один и тот же вопрос: жить с радиаторами от застройщика спокойно или сразу готовить деньги на замену. Дмитрий Пыжьянов, автор канала "Грамотный сантехник" и мастер с 18-летним стажем, разбирает это без лишней романтики: батарея может ходить годами, а может начать капризничать раньше из-за воды, давления и качества узлов.

"Панельные стальные радиаторы в новостройках ставят чаще всего не из любви к простоте, а потому что это дешевле и быстрее для монтажа. В комплект обычно уже входят кран Маевского и заглушки, так что застройщику не нужно собирать лишние детали по отдельности. Если батарея подключена и обслуживается нормально, она спокойно проходит свой срок. А вот проблемы обычно начинаются не с самой панели, а с водой, давлением и дешёвыми кранами".

строитель Михаил Волков

Какие радиаторы ставят в новостройках

В новых домах застройщики почти всегда ставят панельные стальные радиаторы. Логика тут простая: их быстрее монтировать, а по цене они заметно выгоднее многих альтернатив. В комплект обычно сразу кладут кран Маевского и заглушки, так что сборка выходит без лишней возни и дополнительных переходников.

Для стройки, где речь идёт о сотнях квартир, это удобное решение. Монтаж идёт быстрее, а лишних расходов меньше. Жильцу, правда, от этого не легче, если потом попалась слабая арматура или в системе гуляет грязный теплоноситель.

Сам радиатор в такой схеме обычно не главный слабый участок. Чаще подвох прячется в соединениях, кранах и том, как дом потом обслуживают. Поэтому смотреть только на внешнюю аккуратность батареи мало.

Сколько служат батареи и что их портит

В среднем панельные радиаторы от застройщика служат 10-15 лет. Некоторые модели при нормальной работе доходят до 20 лет. Но цифры сильно зависят от того, что течёт внутри системы и как за ней следят.

Первый враг — грязная вода. В отоплении не питьевая вода, а рабочий теплоноситель, и в нём со временем скапливаются соли, ржавчина и прочий мусор. Всё это оседает внутри батареи и постепенно съедает её ресурс.

Второй риск — скачки давления. Они бывают при запуске отопления или при ошибках обслуживания дома. Третий — коррозия металла, которая идёт медленно, но верно, пока стенки радиатора не становятся тоньше.

Есть ещё миф про индивидуальный тепловой пункт. Сам по себе ИТП радиаторы не убивает и срок им не режет. Если в доме всё настроено и обслуживается как надо, батареи живут столько, сколько обещал производитель.

Как заметить проблему до протечки

Самый тревожный знак — вздувшаяся краска или пузырьки на поверхности. Под ними нередко прячется коррозия или повреждение металла. Тут уже лучше не гадать, а звать специалиста и проверять батарею до того, как она потечёт.

Если радиатор греет неравномерно, тоже есть повод насторожиться. Верх может остаться холодным, а низ — горячим, или наоборот. Часто дело в воздухе внутри системы, и тогда помогает кран Маевского.

Шум, бульканье и свист тоже не стоит списывать на "ну, это отопление так работает". Иногда виноваты не сами секции, а краны, арматура или воздух в системе. Если звуки появились недавно, лучше проверить всё по цепочке.

Когда менять радиаторы и на что

Менять батареи сразу или подождать — вопрос не один на всех. Если у вас идёт капитальный ремонт и вы хотите закрыть тему надолго, замену лучше делать до отделки. После ремонта это выйдет сложнее и дороже: можно зацепить откосы, короб или кусок чистовой отделки.

Если радиаторы выглядят нормально, не текут и дом держит тепло, спешить не обязательно. Во многих новостройках батареи от застройщика спокойно работают 10 лет и больше. Тут решает не паника, а состояние конкретной системы.

Перед заменой нужно проверить, как подключены трубы. При нижнем подключении работа обычно идёт без сюрпризов. При боковом или диагональном варианте уже могут понадобиться фитинги, удлинители и помощь сантехника.

Если искать замену, чаще всего смотрят в сторону биметалла. Такие радиаторы держат давление до 25 атмосфер, меньше боятся гидроударов и служат 20-25 лет при нормальной эксплуатации. Разбираясь в деталях, многие сначала смотрят только на цену, а потом уже на совместимость с системой дома.

Алюминиевые радиаторы легче и быстрее нагреваются. Но они лучше подходят для частных домов с автономным отоплением, где можно контролировать давление и состав теплоносителя. В централизованной системе многоквартирного дома алюминий чаще сталкивается с коррозией и газообразованием.

Наталья при этом не нужен — тут важнее техника, чем красивый каталог. Перед покупкой стоит заранее изучить подключение труб, чтобы потом не ловить неприятный сюрприз на монтаже. Иначе можно купить не то, а потом ещё и платить за переделку.

"Дешёвые шаровые краны часто становятся слабым местом всей связки. Пока всё работает, человек этого не замечает, но через несколько лет кран может начать заедать или сломаться в самый неудобный момент. Если нужно срочно перекрыть воду, такой узел уже не спасает. Поэтому кран лучше проверять не только на приёмке, но и позже, пока он ещё не подвёл".

строитель Артём Кожин

Что проверить при приёмке квартиры

Толщину металла на глаз не поймать, а снаружи батареи обычно выглядят прилично. Но паспорт радиатора у застройщика запросить стоит. Заодно проверьте производителя: компания должна работать на рынке не меньше 10-15 лет.

Посветите фонариком внутрь и посмотрите, нет ли ржавчины, пятен или недокраса. На наружной поверхности не должно быть пузырей, вздутий и следов коррозии. Радиатор также не должен стоять с перекосом влево или вправо.

Отдельно проверьте кран Маевского и заглушку. Кран должен стоять сверху, а заглушка — снизу. Если перепутано, батарею смонтировали неправильно, и это уже повод задавать вопросы.

Шаровые краны тоже заслуживают внимания. Именно они часто решают, будет ли спокойно зимой или придётся срочно искать мастера. Перед ремонтом лучше лишний раз всё перепроверить, чем потом вскрывать отделку.

FAQ

Можно ли жить с радиаторами от застройщика без замены?
Да, если батареи целые, не текут и нормально греют. В таких домах они часто работают по 10 лет и дольше.

Что важнее всего на осмотре батарей?
Состояние поверхности, качество кранов и правильность установки. Вздутия, ржавчина и перекосы — плохой знак.

Какие радиаторы лучше для квартиры?
Для многоквартирного дома чаще выбирают биметалл. Он лучше переносит давление и перепады в центральной системе.

Нужно ли согласовывать замену с управляющей компанией?
Да, перед работами лучше уточнить правила. Это особенно важно, если меняется тип подключения или переносится место батареи.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

Читайте также

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стройка без грязи и рабочих на участке: честный разбор плюсов и минусов модульных домов в 2026 году 29.06.2026 в 16:47

Выбор жилья заводской сборки требует понимания скрытых процессов монтажа и потенциальных трудностей, которые могут возникнуть после завершения всех работ.

Читать полностью » Зарплату перенесли, а кредит нет? Как законно сдвинуть дату платежа по ипотеке в вашем банке 29.06.2026 в 15:39

Сдвиг зарплаты или изменение финансового планирования часто входят в конфликт с жестким банковским графиком, требуя решительных действий от владельцев жилья.

Читать полностью » Негде поставить тумбу? 10 небанальных решений для вашей спальни, которые сэкономят место 29.06.2026 в 14:23

Владельцы маленьких комнат все чаще отказываются от громоздкой мебели в пользу решений, которые освобождают пространство и добавляют комнате функциональности.

Читать полностью » Ипотека с 28.06.2026 в 19:33

Владельцы новых квартир часто сталкиваются с финансовым тупиком, пытаясь совместить расходы на жилье и последующую отделку в рамках одного кредитного договора.

Читать полностью » Лазерный уровень против 28.06.2026 в 18:23

Красивая отделка часто маскирует серьезные разрушения, которые проявляются только после того, как вы уже передали деньги и подписали финальные бумаги.

Читать полностью » Лишние метры под крышей: как законно превратить обычный чердак в жилую комнату 28.06.2026 в 17:14

Многие путают чердачное пространство с мансардой, не подозревая, что технические зоны скрывают критически важные для дома инженерные коммуникации и сети.

Читать полностью » Конец монополии провайдеров: дома начнут сдавать с готовой цифровой сетью для всех операторов связи 26.06.2026 в 16:11

Жильцам новостроек перестанут портить ремонт бесконечными прокладками кабелей благодаря новым правилам подготовки многоквартирных домов к заселению.

Читать полностью » Бюджет на ремонт: что на самом деле скрывают подрядчики и на что уйдут ваши деньги в через год 26.06.2026 в 15:08

Цифры в смете часто не совпадают с реальностью, заставляя владельцев переплачивать за скрытые дефекты и услуги мастеров еще до завершения главных работ.

Читать полностью »

Новости
Наука
Киберолимпиада стала триумфом России: школьники удивили даже подготовленных соперников
Еда
Купленный арбуз может отправиться не на стол, а в мусор: один признак все решает
Авто и мото
Автоподставщики охотятся не на всех: водителей вычисляют по одной мелкой ошибке
Экономика
Самозанятым готовят новую планку доходов: почему прежняя перестала быть актуальной
Туризм
Черногория не хочет терять россиян: визовые центры открылись там, где ждали больше всего
Авто и мото
Детское кресло в такси хотят сделать обязательным: водители указали на скрытую проблему
ЦФО
Водителей в Орле заставили считать цифры: новые правила заправки разделили поток на две части
Авто и мото
Штраф за требование полиции? Как защитить себя, если вас «прижали» под знаком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet