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Газовая плита
Газовая плита
© Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 8:21

Плита работает исправно, а срок уже вышел: старый кухонный прибор может оставить квартиру без газа

Газовая плита обычно живёт тихо, пока не начнёт пахнуть гарью после очередного ужина или не щёлкнет конфорка с заметной задержкой. Тогда и вспоминают, что у этого прибора есть не только удобство, но и срок службы, после которого шутки заканчиваются. По правилам эксплуатировать плиту сверх этого срока формально можно, но безопасным такой сценарий не считается. А за просрочку, если дойдёт до проверки, можно ещё и получить штраф.

"Газовая плита — это не тот прибор, который можно тянуть до последнего. Если срок службы вышел, в узлах уже могут быть изношены уплотнители, соединения и элементы контроля подачи газа. Внешне она ещё работает, но внутри запас прочности уже не тот. Поэтому замена здесь — не формальность, а нормальная мера безопасности".

строитель Михаил Волков

Сколько служит газовая плита по закону

Срок службы газовой плиты указывает сам производитель, и этот срок должен быть прописан в техническом паспорте модели. Обычно речь идёт о 10-15 годах, но точная цифра зависит от конструкции, материалов и решения конкретного завода. У одних моделей паспортный срок дольше, у других заметно короче.

Газовая служба ориентируется на дату ввода в эксплуатацию, которая стоит в акте подключения. Если акта нет, срок считают с даты продажи по паспорту или чеку. Когда не сохранилось вообще ничего, берут нормативные 14 лет.

Правила эксплуатации и содержания газового оборудования закреплены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 №410. Они действуют для любого жилья с газовой плитой: частного дома, приватизированной квартиры и муниципального жилья. В 2025 году документ дополнили и сделали строже.

Когда плиту нужно менять и кто это делает

Даже исправную плиту по закону нужно заменить, если срок службы уже вышел. Это не история про "пока работает, пусть стоит", потому что к этому моменту начинают стареть внутренние соединения, уплотнители и автоматика подачи газа. Снаружи прибор может выглядеть бодро, но риск поломки всё равно растёт.

С 2023 года продлевать срок службы плиты по итогам диагностики больше нельзя. Теперь оборудование подлежит только замене, а диагностирование сохранилось для газопроводов, которые входят в состав внутридомового и внутриквартирного оборудования. Если заключение о продлении было выдано до 2023 года, его всё ещё принимают и показывают мастеру.

Самостоятельно менять газовую плиту нельзя — это прямо запрещено Постановлением №410. Работы выполняет только специализированная организация с допуском, чаще всего местная газовая служба. Перед покупкой стоит уточнить тип подключения и диаметр шланга, чтобы новая плита подошла к существующей разводке.

Дальше подают заявку в газовую службу своего города, согласуют дату визита и ждут специалиста. Он отключает старый прибор, проверяет состояние оборудования в квартире и подключает новый. После этого подписывают акт о выполненных работах: один экземпляр остаётся у заявителя, второй забирает специалист.

Стоимость зависит от региона и объёма работ. В Москве замена газовой плиты обойдётся в 3500 рублей, а в других городах цена может отличаться. Если нужно отдельно отключить старый прибор, такая услуга тоже платная и обычно стоит от 1000 рублей, опять же в зависимости от региона.

Штрафы, отключение газа и обслуживание

Если пользоваться плитой с истёкшим сроком службы, это уже административное нарушение по статье 9.23 КоАП РФ. Для граждан за первое нарушение штраф составляет от 5000 до 10 000 рублей, за повторное — от 15 000 до 25 000 рублей. Если нарушение привело к аварии или создало прямую угрозу людям, сумма вырастает до 50 000-150 000 рублей.

Должностным лицам в таких случаях грозит штраф от 25 000 до 100 000 рублей, а юридическим лицам — от 200 000 до 500 000 рублей. Это касается и управляющих компаний, если речь идёт об общедомовом газовом оборудовании. Помимо штрафа, газовая служба вправе приостановить подачу газа в квартиру.

Перед отключением абонента предупреждают дважды: за 40 и за 20 дней до даты ограничения. После этого восстановление подачи идёт уже платно, и в своей квартире эту услугу оплачивает собственник. Так что затягивать с заменой обычно выходит дороже, чем решить вопрос вовремя.

По Постановлению №410 собственник обязан заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования с аккредитованной организацией. Без этого эксплуатация плиты уже нарушает правила. Не реже одного раза в год специалисты проверяют горелки, соединения и подводку, а жилец обязан впустить мастера.

"Срок службы у плиты и гарантийный срок — это разные вещи, и люди их часто путают. Гарантия защищает покупателя, если поломка случилась не по его вине, а срок службы связан уже с безопасностью самого оборудования. Если паспорт потерялся, газовая служба обычно берёт за основу нормативные 14 лет. И после этого срока тянуть с заменой уже не стоит".

дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Как снять старую плиту и куда её деть

Старую плиту сначала нужно правильно отсоединить от газовой сети, и делает это только специалист газовой службы. Для отключения подают заявку в свою газовую компанию, после чего приезжает мастер. Такая услуга платная, а её стоимость обычно начинается от 1000 рублей.

Выбрасывать газовую плиту в обычный контейнер нельзя. Это крупногабаритный мусор, и за неправильную утилизацию физлицу грозит штраф по статье 8.2 КоАП РФ — от 2000 до 3000 рублей. Плита не должна просто исчезнуть во дворе или на площадке у подъезда.

Вариантов избавиться от неё несколько: сдать в пункт приёма металлолома, заказать вывоз крупногабаритного мусора через управляющую компанию или частных перевозчиков, воспользоваться программой утилизации в магазине бытовой техники. Ещё можно самостоятельно отвезти прибор на мусорный полигон. А вот тащить старую плиту на дачу и подключать там не стоит: изношенное оборудование повышает риск утечки газа, пожара, взрыва и отравления.

FAQ

Можно ли пользоваться плитой после окончания срока службы, если она внешне исправна?
Формально использовать можно, но по правилам это уже небезопасно. После истечения срока службы плиту нужно менять, иначе есть риск штрафа и приостановки подачи газа.

Кто меняет плиту в муниципальной квартире?
В муниципальном жилье плита относится к имуществу наймодателя — муниципалитета или государства. Значит, менять её должен наймодатель за свой счёт, а заявление подают в администрацию или управляющую организацию.

Можно ли продлить срок службы плиты после диагностики?
Нет, с 2023 года продление срока службы для плит отменено. Теперь по итогам проверки оборудование не продлевают, а меняют.

Что делать, если газовая служба не приходит на замену?
Нужно подавать письменное заявление и, если вопрос затягивают, обращаться в жилищную инспекцию. Это особенно актуально для муниципального жилья, где ответственность за замену лежит на наймодателе.

Проверено экспертом: строитель Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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