Деловая активность в России замедляется: индексы показывают неопределенные темпы охлаждения

В июле наблюдается замедление в российской промышленности, однако темпы этого замедления пока неустойчивы. Опережающие индикаторы указывают на то, что охлаждение перегретой экономики страны, где спрос опережает предложение, пока не выглядит уверенно. Аналитики расходятся во мнениях о масштабе возможного охлаждения во второй половине года. Основные риски связаны с высокими бюджетными обязательствами и сохранением интенсивного роста банковского кредитования населения.
Индекс PMI (рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам) обрабатывающей промышленности от S&P Global (американский медиахолдинг, оказывающий финансовые и бизнес-услуги) снизился до 53,6 пункта в июле, что является минимальным уровнем с начала года. Это свидетельствует о замедлении роста в таких областях, как новые заказы, объем производства и уровень занятости. В то же время, индекс Росстата снизился незначительно, а данные Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) показали небольшое улучшение в динамике спроса.
Отчет S&P Global также указывает на рост цен на издержки компаний, который был максимальным с октября прошлого года. В то время как данные ИНП РАН фиксируют умеренный рост цен, близкий к 18-месячному минимуму. Ожидается, что замедление деловой активности может продолжиться, особенно в сфере услуг.
Аналитики АКРА прогнозируют замедление роста реального ВВП в 2024 году, но возможны риски, если инфляция не будет контролироваться должным образом. Райффайзенбанк отмечает, что высокий рост потребительских кредитов может стать препятствием для дальнейшего охлаждения экономики.
Фото: www.mosenergo.ru/Анна Самарина
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