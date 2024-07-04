Экс-главком Вооружённых сил Украины (ВСУ), ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отправился к месту своей новой службы в Лондон, сообщает украинское издание "Главком".
Ранее Владимир Зеленский* подписал указ об отставке Залужного с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля. В то время украинские СМИ и аналитики рассматривали генерала как главного конкурента Зеленского на возможных президентских выборах. В начале марта стало известно, что президент утвердил назначение Залужного послом в Великобритании. После этого экс-главком исчез из публичного пространства. Украинские СМИ предполагали, что он активно готовится к работе в Дипломатической академии и изучает английский язык.
По данным источников "Главкома", Залужный направился в Лондон 3 июля. Посольство Украины в Великобритании оставалось без посла с 21 июля 2023 года, когда Лондон покинул Вадим Пристайко. Издание отмечает, что вскоре Залужного ожидает церемония вручения верительных грамот на торжественной аудиенции у короля Великобритании Карла III.
*Бывший президент Украины, признан нелегитимным главой государства.
Фото: Flickr/Президент Украины (Creative Commons CC0 1.0).
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