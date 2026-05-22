Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Свечи зажигания
Свечи зажигания
© Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована вчера в 15:07

Бесполезный ремонт: дефект свечей, превращающий выхлопную систему в расплавленный металл

Когда утром после холодной ночи вы садитесь за руль, ожидая бодрого рыка мотора, а слышите лишь беспомощное подергивание стартера, скорее всего, двигатель "поперхнулся" собственным топливом. Запах бензина в салоне — верный признак того, что свечи зажигания залиты. Эта проблема превращает современный автомобиль в недвижимость и может вылиться в серьезный ремонт, так как несгоревшее топливо прямиком отправляется "отравлять" дорогостоящий катализатор. Ситуация знакомая: пока одни водители сохраняют ледяное спокойствие, другие теряют время и деньги на эвакуаторы и сервисы.

"Свечи чаще всего заливает из-за слишком богатой смеси. В цилиндры попадает лишнее топливо: виноваты могут быть форсунки, давление в топливной системе, регулятор давления, датчик массового расхода воздуха, датчик абсолютного давления, датчик температуры охлаждающей жидкости, лямбда-зонд или сбитые адаптации электронного блока управления", — пояснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Иван Рогов.

Почему заливает свечи: от датчиков до искры

Первопричиной чаще всего становится нарушение образования топливной смеси. Если электроника получает неверные данные от датчиков температуры или воздуха, блок управления льет бензина больше, чем мотор способен переварить. В итоге электроды свечи мгновенно покрываются пленкой, которая препятствует появлению искры.

Второй аспект — банальное отсутствие нормальной искры. Виновниками выступают изношенные провода, пробитые катушки зажигания или слабый аккумулятор, не способный обеспечить достаточный ток для стабильного разряда. Когда искра слабая, воспламенить "богатую" смесь невозможно, и бензин просто оседает в камере сгорания.

Зимой риск возрастает кратно. Низкие температуры ухудшают испаряемость топлива, а долгие попытки оживить машину стартером лишь усугубляют ситуацию — каждый поворот ключа добавляет порцию бензина в цилиндры. К этому добавляется естественный износ, например, падение компрессии, что делает нормальный запуск в мороз почти невозможным.

Чем опасна эксплуатация с "мокрыми" электродами

Многие водители пытаются решить проблему "на месте", просто просушив свечи. Это действие снимает симптом, но не лечит болезнь. Если причина, скажем, в неисправных форсунках, свечи намокнут снова через пару километров, а мотор начнет троить при нагрузке.

Залитые свечи влияют на техническое состояние автомобиля в целом. Несгоревшее топливо стекает по стенкам цилиндров, разжижая моторное масло и смывая защитную пленку. Это ускоряет износ колец и поршневой группы, что в перспективе ведет к капитальному ремонту.

Отдельный урон несет катализатор. Когда вы пытаетесь завести залитый мотор и из трубы идет черный дым — это "яд" для нейтрализатора. Топливо догорает уже в сотах катализатора, разогревая его до экстремальных температур, что приводит к спеканию керамики и необходимости дорогостоящей замены детали.

Диагностика и цена вопроса

Диагностика в профильном сервисе обходится в среднем в 700-2500 рублей. Конечно, можно сэкономить, если следить за исправностью систем заранее. Тем не менее, итоговый чек за ремонт часто уходит за пределы доступного.

Замена комплекта свечей с учетом работы обойдется от 2 до 10 тысяч рублей. Если же проблема глубже — например, требуется ультразвуковая чистка форсунок или замена катушки зажигания, расходы могут исчисляться уже десятками тысяч. Сложность конструкции двигателя (V6, V8) традиционно повышает стоимость нормо-часа.

При первых признаках не стоит бесконечно крутить стартер. На большинстве инжекторных моделей предусмотрен режим продувки: если нажать педаль газа в пол, компьютер отключает подачу бензина, позволяя продуть цилиндры воздухом. Но это лишь способ "доехать до сервиса", а не способ ремонта.

"Надежность двигателя напрямую зависит от культуры обслуживания. Если вы проигнорировали первые симптомы, будьте готовы к тому, что ремонт системы впрыска обойдется в разы дороже обычной профилактики. Часто экономия на качественных запчастях приводит к тому, что приходится менять весь модуль зажигания целиком", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Дмитрий Сафронов.

FAQ

Может ли плохой бензин залить свечи?
Да, некачественное топливо с низкой испаряемостью при низких температурах часто приводит к проблемам с воспламенением.
Поможет ли сушка свечей, если мотор не заводится?
Это поможет восстановить запуск, но если не найти первопричину пробоя, ситуация повторится при следующей стоянке авто.
Можно ли как-то избежать залива в мороз?
Регулярная диагностика датчиков температуры и состояния аккумулятора сводит риск к минимуму.
Влияет ли стиль езды на состояние свечей?
Частые поездки на короткие дистанции не дают двигателю прогреться, что нарушает процесс самоочистки свечей.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

Читайте также

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Любимый питомец на пассажирском сиденье случайно разорит водителя на десятки тысяч 21.05.2026 в 7:27

Летнее время года заставляет многих водителей терять бдительность, совершая ошибки, которые влекут за собой серьезные финансовые взыскания от дорожных служб.

Читать полностью » Дорожники забудут про вечные латки: лаборатории готовят вечное покрытие к летнему сезону 20.05.2026 в 17:18

Специалисты начали плановую подготовку дорожного полотна к вступлению в силу масштабных обновлений регламентирующих стандартов для повышения безопасности.

Читать полностью » Раскаленный салон заставит переплачивать на заправках: глупая привычка губит компрессор кондиционера 20.05.2026 в 13:46

Неправильное обращение с климатической системой может обернуться дорогостоящим ремонтом или проблемами со здоровьем в самый неподходящий момент.

Читать полностью » Провинциальные автосалоны затянули петлю: отсутствие конкуренции взвинчивает цены 20.05.2026 в 7:34

Постоянная турбулентность на рынке транспорта вынуждает водителей пересматривать привычные методы планирования крупных трат и стратегии выбора авто.

Читать полностью » Американский авторынок улетел в космос: простые граждане США навсегда лишились новых машин 19.05.2026 в 19:08

Покупка нового транспортного средства стремительно превращается в элитарную услугу, лишая привычного комфорта миллионы семей, привыкших к иным стандартам жизни.

Читать полностью » Призраки вторичного авторынка: эти модели машин навсегда останутся у прежних хозяев 19.05.2026 в 15:52

Выясняем, какие именно конструктивные особенности и скрытые изъяны превращают перспективную сделку купли-продажи в долгое ожидание нового хозяина.

Читать полностью » В салонах подсунут пустую базу за 2 миллиона: этот б/у кроссовер из Китая в сто раз лучше 19.05.2026 в 9:32

Выбор между бюджетной моделью из салона и премиальной комплектацией с пробегом требует понимания технического состояния ключевых агрегатов и истории обслуживания.

Читать полностью » Больше никаких жертв: новые штрафы помогли предотвратить ДТП с детьми в 25 регионах РФ 18.05.2026 в 18:16

В ряде российских регионов наметилась устойчивая тенденция к снижению дорожных инцидентов с участием несовершеннолетних на фоне изменения правового климата.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Элитный люкс по цене масс-маркета: уникальный исторический шанс, который внезапно выпал российским туристам этим летом
Наука
Операция вдвое быстрее и без пауз: изобретение для экстремальных условий, которое спасает жизни за считанные минуты
Садоводство
Копеечный настой из печной золы: простое народное средство, возвращающее деформированному малиннику силу
Туризм
Элитный отдых в по цене обычных выходных: обычная китайская деревня превратила сбор чая в элитный курорт для россиян
Наука
Окаменевший налет на зубах мертвеца: неожиданная улика, раскрывшая страшную изнанку монастырской медицины
Садоводство
Каменный кочан для хранения: сорт капусты, который становится только слаще и сочнее к моменту извлечения из подвала
Туризм
Прохладный песок в сорокоградусную жару: уникальная природная фишка нового курорта, заменяющего Турцию
Наука
Лекарство от немощи по цене головки чеснока: открытие, сделавшее омоложение мышечной ткани доступным абсолютно каждому
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet