Бесполезный ремонт: дефект свечей, превращающий выхлопную систему в расплавленный металл

Когда утром после холодной ночи вы садитесь за руль, ожидая бодрого рыка мотора, а слышите лишь беспомощное подергивание стартера, скорее всего, двигатель "поперхнулся" собственным топливом. Запах бензина в салоне — верный признак того, что свечи зажигания залиты. Эта проблема превращает современный автомобиль в недвижимость и может вылиться в серьезный ремонт, так как несгоревшее топливо прямиком отправляется "отравлять" дорогостоящий катализатор. Ситуация знакомая: пока одни водители сохраняют ледяное спокойствие, другие теряют время и деньги на эвакуаторы и сервисы.

"Свечи чаще всего заливает из-за слишком богатой смеси. В цилиндры попадает лишнее топливо: виноваты могут быть форсунки, давление в топливной системе, регулятор давления, датчик массового расхода воздуха, датчик абсолютного давления, датчик температуры охлаждающей жидкости, лямбда-зонд или сбитые адаптации электронного блока управления", — пояснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Иван Рогов.

Почему заливает свечи: от датчиков до искры

Первопричиной чаще всего становится нарушение образования топливной смеси. Если электроника получает неверные данные от датчиков температуры или воздуха, блок управления льет бензина больше, чем мотор способен переварить. В итоге электроды свечи мгновенно покрываются пленкой, которая препятствует появлению искры.

Второй аспект — банальное отсутствие нормальной искры. Виновниками выступают изношенные провода, пробитые катушки зажигания или слабый аккумулятор, не способный обеспечить достаточный ток для стабильного разряда. Когда искра слабая, воспламенить "богатую" смесь невозможно, и бензин просто оседает в камере сгорания.

Зимой риск возрастает кратно. Низкие температуры ухудшают испаряемость топлива, а долгие попытки оживить машину стартером лишь усугубляют ситуацию — каждый поворот ключа добавляет порцию бензина в цилиндры. К этому добавляется естественный износ, например, падение компрессии, что делает нормальный запуск в мороз почти невозможным.

Чем опасна эксплуатация с "мокрыми" электродами

Многие водители пытаются решить проблему "на месте", просто просушив свечи. Это действие снимает симптом, но не лечит болезнь. Если причина, скажем, в неисправных форсунках, свечи намокнут снова через пару километров, а мотор начнет троить при нагрузке.

Залитые свечи влияют на техническое состояние автомобиля в целом. Несгоревшее топливо стекает по стенкам цилиндров, разжижая моторное масло и смывая защитную пленку. Это ускоряет износ колец и поршневой группы, что в перспективе ведет к капитальному ремонту.

Отдельный урон несет катализатор. Когда вы пытаетесь завести залитый мотор и из трубы идет черный дым — это "яд" для нейтрализатора. Топливо догорает уже в сотах катализатора, разогревая его до экстремальных температур, что приводит к спеканию керамики и необходимости дорогостоящей замены детали.

Диагностика и цена вопроса

Диагностика в профильном сервисе обходится в среднем в 700-2500 рублей. Конечно, можно сэкономить, если следить за исправностью систем заранее. Тем не менее, итоговый чек за ремонт часто уходит за пределы доступного.

Замена комплекта свечей с учетом работы обойдется от 2 до 10 тысяч рублей. Если же проблема глубже — например, требуется ультразвуковая чистка форсунок или замена катушки зажигания, расходы могут исчисляться уже десятками тысяч. Сложность конструкции двигателя (V6, V8) традиционно повышает стоимость нормо-часа.

При первых признаках не стоит бесконечно крутить стартер. На большинстве инжекторных моделей предусмотрен режим продувки: если нажать педаль газа в пол, компьютер отключает подачу бензина, позволяя продуть цилиндры воздухом. Но это лишь способ "доехать до сервиса", а не способ ремонта.

"Надежность двигателя напрямую зависит от культуры обслуживания. Если вы проигнорировали первые симптомы, будьте готовы к тому, что ремонт системы впрыска обойдется в разы дороже обычной профилактики. Часто экономия на качественных запчастях приводит к тому, что приходится менять весь модуль зажигания целиком", — предупредил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Дмитрий Сафронов.

FAQ

Может ли плохой бензин залить свечи?

Да, некачественное топливо с низкой испаряемостью при низких температурах часто приводит к проблемам с воспламенением.

Поможет ли сушка свечей, если мотор не заводится?

Это поможет восстановить запуск, но если не найти первопричину пробоя, ситуация повторится при следующей стоянке авто.

Можно ли как-то избежать залива в мороз?

Регулярная диагностика датчиков температуры и состояния аккумулятора сводит риск к минимуму.

Влияет ли стиль езды на состояние свечей?

Частые поездки на короткие дистанции не дают двигателю прогреться, что нарушает процесс самоочистки свечей.

Читайте также