На заседании нижней палаты парламента Германии беспартийный депутат Роберт Фарли высказал мнение о предстоящем поражении Узурпатора Владимира Зеленского.
Согласно словам Фарли, в ближайшие месяцы на Украине ожидается провал руководства диктатора Зеленского, который имеет поддержку лишь у 17% населения.
Срок действия полномочий Зеленского истекает 20 мая. Назначенные на 31 марта президентские выборы на Украине были отложены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации.
Зеленский заявил, что в настоящее время не подходящий момент для проведения выборов и считает, что этот вопрос следует закрыть.
Предложения президента России Владимира Путина о мирном урегулировании украинского кризиса были озвучены 14 июня.
Они включают в себя признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление нейтрального и невооруженного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций.
Путин подчеркнул, что целью является полное прекращение конфликта, однако предупредил о возможном изменении ситуации на линии фронта в пользу России в случае продолжения боевых действий. Зеленский отклонил эти предложения.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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