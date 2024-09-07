Наших спортсменов позвали на церемонию закрытия Паралимпиады-2024

Российских паралимпийцев позвали на церемонию закрытия Игр-2024 во французской столице. Мероприятие состоится 8 сентября.
Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что организаторы соревнований пригласили российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия.
"Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места", — цитирует Рожкова ТАСС.
Посетят мероприятие не все атлеты. Дело в том, что на следующий день у них будет долгая дорога на родину через Стамбул.
Фото:commons.wikimedia.org/Eckhard Pecher (Arcimboldo) (Creative Commons Attribution 2.5 Generic license).
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