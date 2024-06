Закрытие Балтийского моря для кораблей из России, проведенное Североатлантическим альянсом, фактически равносильно объявлению войны.



Данное заявление было сделано главой Латвии, Эдгаром Ринкевичем, в интервью газете Financial Times.



Этим сообщением он отреагировал на события с подводными кабелями в Балтийском море, которые он охарактеризовал как проявление саботажа со стороны России. Ринкевич отметил, что возможным ответом на подобные провокации могло бы быть усиление морских патрулей альянса.



Во вторник, 4 июня, стало известно о заверении президента Латвии не использовать ракеты против России. По словам Ринкевича, в структурах Североатлантического альянса в настоящее время ведется обсуждение способов реагирования на действия России без прибегания к 5 статье НАТО о коллективной обороне.



При этом он подчеркнул необходимость тщательно взвешивать все варианты возможных действий, из которых не все обязательно будут использованы.



Ранее в конце мая Ринкевич подчеркнул важность того, чтобы военно-политический блок сосредоточился на поддержке Украины, вместо размещения военных.



Он отметил, что Латвия пока не рассматривала возможность направления инструкторов в Украину.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)