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Кобахидзе: Закон об иноагентах направлен против революции
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:35

Кобахидзе: Закон об иноагентах направлен против революции

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что утвержденное парламентом законодательство о иностранных агентах направлено на предотвращение беспорядков и революций в стране.

По мнению Кобахидзе, не было предъявлено никаких обоснованных доводов касательно этого закона.

Он предложил провести публичное обсуждение, но на это все уклонились, что свидетельствует о том, что действительно весомых аргументов нет. Прозрачность не имеет альтернативы, также как нет альтернативы и для предотвращения революций и беспорядков. Все эти цели достигаются с помощью законодательства о прозрачности, подчеркнул Кобахидзе перед журналистами.

Третьего июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон о иностранных агентах после того, как президент Саломе Зурабишвили воздержалась от этого.

В настоящее время Министерство юстиции Грузии обязано в течение двух месяцев разработать веб-портал, на котором все организации и медиа, получающие более 20% финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться и объявить о своей финансовой деятельности за 2023 год. Несмотря на уличные протесты и угрозы введения санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза, закон был принят.

Фото: /www.kmu.gov.ua/Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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