Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении утвердил законопроект об иностранных агентах, трансляция заседания проходила на веб-сайте верховного законодательного органа страны.



Шалва Папуашвили на заседании парламента заявил, что восемьдесят четыре депутата поддержали предложение, тридцать высказались против.



Закон принят на заключительном этапе, в третьем чтении.



В апреле правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент повторно законопроект о представителях иностранных интересов. В тексте законопроекта под названием "О прозрачности внешнего воздействия" заменено выражение "агент иностранного вмешательства" на "организация, представляющая интересы иностранной структуры", в то время как остальное содержание законодательного акта осталось неизменным. Процедуры парламента относительно этого проекта продолжались в течение месяца, сопровождаясь митингами протеста, которые разгоняла полиция, а также задерживая активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в прошлом поддерживавшая демонстрантов, заявила, что в случае принятия законопроекта она воспользуется своим правом вето.

Тем не менее вето главы государства имеет формальный характер, поскольку для его отмены парламенту требуется простое большинство голосов. Законодательный акт предполагает обязательную регистрацию некоммерческих организаций и подразделений СМИ, доход от которых превышает 20% средств из-за рубежа. В соответствии с законопроектом, все считающиеся "организациями, представляющими интересы иностранной структуры", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.

При регистрации им потребуется указать полученные средства и заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации влечет за собой штраф в размере 25 тысяч лари (приблизительно 9,5 тысяч долларов). Противники данного проекта называют его аналогом российского законодательства из-за введения понятия иностранного агента, хотя закон о регистрации иностранных агентов действует уже длительное время в США. Противники нововведения утверждают, что основное различие между американским и грузинским законодательством заключается в том, что цель закона США заключается в контроле над деятельностью врагов страны, тогда как закон Грузии, по их мнению, направлен против союзников страны.



Власти Грузии заявляют, что предложенный закон полностью соответствует основным правовым принципам и направлен исключительно на ежегодное раскрытие финансов неправительственных организаций и соответствующих медиа.

Фото: commons.wikimedia.org/AR Paris France (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) ﻿