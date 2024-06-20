Обстановка в мировом обществе требует усиления законодательной базы России с другими государствами, особенно на ключевых направлениях, отметил глава государства — президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя соглашение с КНДР.



По мнению Путина, сложившаяся ситуация в мире подчеркивает необходимость укрепления законодательной базы с нашими союзниками, особенно в важных сферах, которые признаются нами значимыми, с учетом того, что происходит в регионе Азии, — подчеркнул он перед журналистами во Вьетнаме, обсуждая контракт с КНДР.

Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)