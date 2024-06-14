Российским гражданам не нужно проверять правильность написания своих фамилий и имен на латинице в заграничных паспортах, — Заявила Представитель МИД Мария Захарова.

Захарова ответила на вопросы журналистов о правилах транслитерации фамилий и имен при оформлении загранпаспортов. Она объяснила, что при оформлении паспортов полномочными органами МИД России транслитерация фамилии и имени осуществляется путем замены русских букв на латинские. При этом используются правила транслитерации кириллических знаков, закрепленные в приложениях к административным регламентам, утвержденным приказами МИД в 2020 году.

Гражданин может изменить транслитерацию фамилии или имени по своему заявлению. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие изменения, такие как свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака, перемене имени.

Разные транслитерации одного и того же имени не являются ошибкой и не служат основанием для изъятия паспорта, подчеркнула Захарова. Основания для изъятия паспорта установлены в статье 8.1 Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ.

Ранее в СМИ и от представителей туристической отрасли поступали сообщения о том, что после вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года, участились случаи, когда сотрудники погранслужбы обнаруживали ошибки в загранпаспортах туристов, признавали такие паспорта недействительными и изымали их.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в мае заявил о лавинообразном характере проблем с транслитерацией имен. Он отмечал, что многие туристы столкнулись с трудностями при прохождении паспортного контроля из-за несоответствия данных в паспорте и в базах пограничников. Однако в июне ситуация стабилизировалась, и туроператоры стали получать меньше сообщений от туристов о проблемах с выездом за границу.

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