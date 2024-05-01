Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла в своем канале в Telegram заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство украинская власть стремится привлекать больше женщин к процессу разминирования.

Она оценила это высказывание как "новости психушки".

Захарова напомнила о высказывании Свириденко, которая отметила, что работой по разминированию занимаются лишь 30% женщин, но "Киев сделает все возможное для достижения равноправия".

"Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?" — иронизирует Захарова.



Ранее спецпредставитель МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев продолжает применять запрещенные противопехотные мины "Лепесток", использовая их для обстрела городов вблизи линии фронта, в улицах городов также все чаще можно наткнуться на мины, замаскированные под бытовые предметы.

Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)