Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла в своем канале в Telegram заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что в рамках борьбы за гендерное равенство украинская власть стремится привлекать больше женщин к процессу разминирования.
Она оценила это высказывание как "новости психушки".
Захарова напомнила о высказывании Свириденко, которая отметила, что работой по разминированию занимаются лишь 30% женщин, но "Киев сделает все возможное для достижения равноправия".
"Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?" — иронизирует Захарова.
Ранее спецпредставитель МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев продолжает применять запрещенные противопехотные мины "Лепесток", использовая их для обстрела городов вблизи линии фронта, в улицах городов также все чаще можно наткнуться на мины, замаскированные под бытовые предметы.
Фото: www.kremlin.ru/Alexey Nikolsky (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Нынешние протесты студентов в США сравнивают с протестами во время войны во Вьетнаме
Протесты американских студентов в Колумбийском университете операции Израиля в секторе Газа и его поддержке со стороны США напоминают выступления учащихся в эпоху войны во Вьетнаме, информирует газета New York Times.
Machenike презентовала новый мини-ПК Mini GTX с мощным процессором
Machenike представила новый мини-ПК Mini GTX, оснащённый мощным процессором AMD Ryzen 9 и большим объёмом оперативной памяти, подходящий для современных игр.
Стало известно, что в России можно приобрести почти новый Opel по цене Lada Granta
В Санкт-Петербурге продается почти новый Opel Corsa по цене базовой Lada Granta. Этот автомобиль был куплен в 2005 году и использовался в основном для поездок на дачу в теплые месяцы, а с 2019 года стоял без использования.
Ученые выяснили, что интервальное голодание может привести к диабету
Исследование учёных из университета имени Помпеу Фабры в Испании, опубликованное в Journal of Epidemiology, выявило, что пропуск завтрака в рамках интервального голодания может повышать риск развития сахарного диабета второго типа.