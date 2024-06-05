Франция столкнется с ответными мерами от России, если Париж предпримет действия против российских дипломатов в ответ на комментарии о французских военных на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова отметила, что МИД Франции угрожает санкциями российским дипломатам в Париже из-за того, что пресс-секретарь посольства РФ прокомментировал в эфире телеканала BFM TV ситуацию с отправкой французских военных на Украину.

Захарова подчеркнула: "тронут наших дипломатов, мы примем ответные меры".

Она также добавила, что свобода слова на Западе защищается только тогда, когда это выгодно для критики "неугодных режимов".

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