Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомменитировала слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости поставить Россию на колени.
Ранее эстонский лидер в интервью финскому изданию Yle заявил, что переговоры по Украине возможны лишь при условии полного поражения РФ, и Таллин сделает для этого всё возможное.
"А как это? Пусть покажет", - поинтересовалась в своём Телеграм-канале Захарова.
При этом, по мнению Кариса, содействие Киеву должно выражаться в поставках вооружения, но не отправке натовских солдат на Украину.
Тем временем в Ереване продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Никола Пашиняна.
Фото: president.gov.ua/Президент Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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