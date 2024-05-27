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В МИД РФ ответили Карису на угрозы
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:51

В МИД РФ ответили Карису на угрозы "поставить Россию на колени"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомменитировала слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости поставить Россию на колени.

Ранее эстонский лидер в интервью финскому изданию Yle заявил, что переговоры по Украине возможны лишь при условии полного поражения РФ, и Таллин сделает для этого всё возможное.

"А как это? Пусть покажет", - поинтересовалась в своём Телеграм-канале Захарова.

При этом, по мнению Кариса, содействие Киеву должно выражаться в поставках вооружения, но не отправке натовских солдат на Украину.

Тем временем в Ереване продолжаются массовые протесты с требованиями отставки Никола Пашиняна.

Фото: president.gov.ua/Президент Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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