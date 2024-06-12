За последнее время в стране участились случаи изъятия заграничного паспорта гражданина Российской Федерации по причине многочисленных ошибок в документе. О происходящем информирует РБК со ссылкой на вице-президента РСТ Дмитрия Горина.

Не так давно в России начали массово изымать официальный документ, удостоверяющий личность человека при выезде и въезде из страны. Сотрудники государственной пограничной службы поступают так по причине многочисленных ошибок, допущенных в документах. Больше всего случаев лишения документов приходится на граждан, у которых присутствуют ошибки в буквах "й" или "ё" на страницах загранпаспорта. Проблема возникает и в случаях, когда место рождения в документе написано по-старому, а не так, как его переименовали в последний раз. Любая ошибка или глупая отпечатка также будет затруднять выезд из страны.

Проблема с отпечатками, неправильными буквами и многое другое не сильно волновало пограничников ещё полгода назад. Многие из них советовали по возвращению в страну заменить документ и исправить все ошибки и неточности. Однако недавно сотрудники начали пристально досматривать все загранпаспорта и уже не пропускают граждан, имеющих погрешность в документе.

Организации, занимающиеся комплектацией туров и формированием комплекса услуг для туристов, настоятельно советуют проверять все данные в своих документах на обнаружение пропущенных точек в букве "ё" или, например, изменения названия города, в котором родился россиянин. Если же будет найдена ошибка, то необходимо быстро обратиться в специальные службы для коррекции. Для тех, кто сам заполнял данные на оформлении загранпаспорта и не допустил ошибку, полагается бесплатная замена. Ситуация будет выглядеть наоборот в случае допущенных неточностей со стороны гражданина.

Фото: Politikaner (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)