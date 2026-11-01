Особняки больше не в моде: какие загородные дома будут строить в 2027 году и на чём экономят

За городом теперь всё меньше хотят строить "на вырост" и всё чаще — под конкретную жизнь. Кто-то устаёт от лишних метров после первой же зимы, кто-то внезапно понимает, что третий этаж пустует, а на хранение вещей места как раз не хватает. Поэтому компактные дома, нормальная инженерия и продуманная планировка вытесняют показную площадь, и этот сдвиг уже хорошо виден в проектных запросах. Сохраняется и старый набор желаний: чтобы было много света, тёплая терраса, натуральные материалы и дом, который не спорит с участком, а живёт с ним рядом.

"Архитектура становится спокойнее и рациональнее. Стало меньше сложных крыш и архитектурного шума, больше чистых объёмов, натуральных материалов, понятных фасадов и хороших пропорций. Дом не должен спорить с участком — он должен быть его частью". Главный архитектор Виталий Харитошин

Габариты домов и выбор площади

Большие двух- и трёхэтажные дома заметно сдали позиции. Им на смену пришли более компактные одноэтажные решения, и спрос на них, по словам практиков, держится уверенно. Для эконом- и комфорт-класса чаще выбирают дома площадью 100-200 м², а в премиальном сегменте востребованы 250-350 м² с двумя-тремя спальнями.

Если участок позволяет, заказчики чаще просят одноэтажный дом. Когда земли мало, проект уходит в два этажа, и это уже не про моду, а про банальную арифметику. Тёплый пол и продуманная инженерия при таком подходе нередко оказываются важнее лишних квадратов.

Раньше дом часто строили с запасом — "на детей, гостей и будущую жизнь". Теперь этот запас режут без сантиментов, потому что каждый метр стараются использовать по делу. В итоге площадь стала не показателем статуса, а частью расчёта.

Планировка под образ жизни

Запрос на хранение вырос, и это видно почти в каждом нормальном проекте. Люди хотят кладовые рядом с кухней, отдельные постирочные, гардеробные, технические помещения, кабинеты и гостевые комнаты. Лишние коридоры, наоборот, уходят из планировок, потому что никому не нужен красивый проход, который только съедает площадь.

Кухня-гостиная остаётся центром дома, но теперь от неё ждут не только размера, а удобства в реальной жизни. Всё чаще появляется мастер-спальня — отдельный блок со спальней, санузлом и гардеробной. Это уже не каприз, а удобная схема, когда у каждой функции есть своё место.

Именно поэтому дома стали воспринимать как рабочий инструмент семьи, а не как витрину. Важна не только картинка на рендере, но и то, как человек будет жить в этом пространстве каждый день. Реальная стоимость жилья теперь всё чаще считается вместе с удобством эксплуатации, а не отдельно от него.

Архитектура, свет и террасы

Эпоха тяжёлых фасадов, лишнего декора и помпезных особняков уходит в сторону. Архитектура становится проще, тише и собраннее, а вместо сложных форм на первый план выходят пропорции, чистые объёмы и натуральные материалы. Большое остекление остаётся в ходу, но его уже не ставят "потому что красиво" — смотрят на стороны света, приватность и теплопотери.

Терраса почти превратилась в обязательную часть дома. На ней не только пьют чай и принимают гостей, но и работают, обедают, тренируются, а иногда проводят там почти весь сезон. Отсюда и новый запрос — закрытая круглогодичная терраса, которая не простаивает полгода без дела.

Второй свет тоже держится в тренде, потому что даёт объём и заметный визуальный эффект в кухне-гостиной. Но его реализация зависит от площади, высоты, акустики и отопления, так что здесь одного желания мало. Красиво — не значит уместно, и проектировщики это отлично понимают.

"Нужно проектировать дом в соответствии с жизненным сценарием: продумать участок, зонирование, хранение, инженерные системы, будущие расходы и то, как семья со временем сможет приспособить дом под себя". Главный архитектор Виталий Харитошин

Материалы, инженерия и расходы

В строительстве усилился интерес к дереву, камню, металлу и стеклу. На слуху фахверк и клеёный брус, а вместе с ними — энергоэффективные окна, качественное утепление кровли и грамотная вентиляция. Постепенно в стандарт входят приточно-вытяжная вентиляция, водоподготовка, резервное электропитание и базовая автоматизация коммуникаций.

Водяной тёплый пол всё чаще ставят как основную систему отопления. Андрей Игнатов прямо связывает это с комфортом: когда на улице минус двадцать, ходить по тёплому полу босиком — совсем другой уровень жизни. При этом люди, по словам Виталия Харитошина, всё чаще считают не только цену стройки, но и будущие расходы на отопление, вентиляцию и обслуживание.

Рамиль Агишев, впрочем, напоминает, что у заказчиков остаётся и другая привычка — экономить там, где экономить опасно. Фундамент до сих пор пытаются урезать в смете, хотя именно он определяет надёжность всей конструкции. А лишняя экономия на базовых решениях потом обычно выходит дороже.

С чего начинать строительство

Строительство лучше начинать не с забора и не с фасада, а с архитектора или проектировщика. Такой специалист подбирает место дома на участке, считает площадь без переплаты, предлагает планировку под семью и сразу закладывает инженерные системы, утепление и вентиляцию. Иначе потом получается знакомая картина: дом вроде построен, а жить в нём неудобно.

Рамиль Агишев советует сначала проверить сам участок: можно ли там вообще строить, есть ли ограничения, какой грунт и что скрыто под землёй. Для этого полезно заказать градостроительный план земельного участка. Он же напоминает: слишком уж индивидуальный проект потом бывает сложно продать, если жизнь изменится и дом придётся выставлять на рынок.

Поэтому главный тренд в загородном строительстве уже понятен. Дом должен быть компактным, честно спроектированным, с нормальной инженерией и понятной логикой использования. Всё остальное — вторично, и рынок это постепенно подтверждает.

"Водяной тёплый пол как основная система отопления — это тепло и комфортно. Представьте: на улице минус двадцать, а вы ходите босиком по полу". Руководитель строительной компании Андрей Игнатов

FAQ

Какие дома будут востребованы в 2027 году?

Чаще всего будут выбирать компактные одноэтажные дома или двухэтажные проекты на небольшом участке. В приоритете останутся удобная планировка, хранение, инженерия и связь дома с природой.

Что сейчас чаще всего просят добавить в проект?

Кладовые, гардеробные, постирочные, мастер-спальню, технические помещения и закрытую террасу. Люди всё реже хотят пустые метры и всё чаще — полезные зоны.

Почему панорамное остекление не ставят без оглядки?

Потому что у него есть цена не только в смете, но и в теплопотерях, приватности и ориентации дома. Окна должны работать на проект, а не только на картинку.

С чего безопаснее всего начинать строительство?

С участка, проектировщика и проверки ограничений по земле. А уже потом имеет смысл говорить о площади, фасаде и отделке.

Читайте также