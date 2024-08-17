Загитова заявила, что исполнит авторскую песню в своем ледовом шоу

Фигуристка Алина Загитова рассказала, как организовывает свое ледовое шоу. Она даже исполнит песню в рамках программы.
"Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь. На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках", — цитирует Загитову портал "СЭ".
Девушка уточнила, что она исполнит трек собственного сочинения.
22-летняя спортсменка в своем Telegram-канале запостила отрывок из своего шоу "Хранитель времени".
Напомним, что Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командном турнире, чемпионка Европы-2018 и чемпионка мира-2019. Сейчас она работает ведущей и выступает в ледовых шоу.
Ранее в СМИ писали, что Загитова близко общается с российским исполнителем Егором Кридом.
Фото: pxhere.com/rafabendo (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
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