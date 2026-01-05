Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 14:58

Загадка древних китов подо льдом: что скрывают тающие ледники Арктики и их темные секреты

В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie

Стремительное таяние ледников в Арктике не только меняет ландшафт, но и открывает неожиданные страницы истории. На севере России учёные обнаружили захоронение костей китов, которое, по мнению специалистов, проливает свет на прошлое региона. Это находка, скрытая подо льдом на протяжении тысяч лет, уже получила название "кладбище" доисторических морских гигантов. Об этом сообщает научное издание Science-et-vie.

Ледник отступает, земля раскрывает свои секреты

Необычное открытие было сделано на острове Вильчека, расположенном в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Там, вследствие ускоренного таяния ледника, была обнаружена прибрежная терраса, покрытая множеством костей китообразных. Это открытие напрямую связано с глобальными изменениями климата, в том числе с быстрым потеплением в Арктике. По оценкам климатологов, этот процесс происходит здесь в два-три раза быстрее, чем в среднем по планете.

Геолог Никита Демидов, координатор экспедиции, рассказал, что анализ спутниковых снимков показал "аномально быстрые темпы" отступления ледника. Освободившийся участок долгое время находился в зоне вечной мерзлоты, что позволило сохранить уникальные природные материалы — от осадочных пород до органических остатков.

"Кладбище китов" — окно в древнюю Арктику

Останки, найденные на Вильчеке, принадлежат крупным китам. Интересно, что их расположение не хаотично — кости лежат слоями, что указывает на постепенное накопление, а не на катастрофическое событие. По мнению учёных, такие остатки могут быть результатом того, что животные попадали в ловушки мелководных заливов во времена древних изменений уровня моря или изменений ледовой обстановки.

Сохранность находок варьируется. Кости, найденные вблизи ледника, сохраняются почти нетронутыми благодаря постоянным низким температурам. В то время как те, что ближе к береговой линии, подвергались разрушению из-за многократных циклов замерзания и оттаивания.

"Это скопление костей свидетельствует об эпизоде быстрого изменения уровня моря в регионе Высокой Арктики, вероятно, несколько тысяч лет назад", — отметил Никита Демидов в комментарии Science-et-vie.

Роль находки в современном научном контексте

Палеонтологические и геохимические исследования, включая изотопные анализы и извлечение древней ДНК, помогут учёным определить виды китов, их возраст и точную хронологию событий. Эти данные важны для реконструкции миграционных путей китообразных и климатических условий древности.

Такие находки особенно актуальны сегодня, когда современные морские млекопитающие сталкиваются с растущим климатическим давлением. Изучение экосистем прошлого помогает понять, как океанская фауна реагировала на резкие экологические изменения, аналогичные тем, что происходят в наши дни.

Экспедиция в меняющейся Арктике

Открытие было сделано в рамках программы "Арктический плавучий университет 2025", организованной Арктическим и антарктическим НИИ. Исследования проводятся с борта судна "Профессор Молчанов", специально оснащённого для работы в условиях ледяных полей и тумана.

Учёные исследуют динамику вечной мерзлоты, структуру слоёв, которые оттаивают в сезон, и геокриологические формы, такие как ледяные полигоны. Также ведётся бурение и мониторинг температур, что необходимо для оценки устойчивости почвы и перспектив судоходства в Арктике.

