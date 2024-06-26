Чтобы обезопасить себя от враждебных действий, которые злоумышленник может сделать в цифровой среде, необходимо мыслить точно так же, как и сам взломщик системы. Так посоветовал действовать сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, потенциальным жертвам киберпреступников, которые захотели вывести компьютеры из строя, украсть личные сведения или применить взломанную компьютерную систему для осуществления дополнительных нападений, необходимо думать точно так же, как и сам взломщик. Юрий Максимов считает, что для того, чтобы понять мошенников, надо действовать так же, как они.

Помимо этого, эксперт отметил, что на территории Российской Федерации существует достаточное количество таких работников по компьютерной безопасности, чья работа основывается на тестировании безопасности компьютерных систем, как белый хакер. Именно они смогут помочь в подобной возникшей проблеме, сообщил Юрий Максимов.

Успешно обезопасив себя от атаки взломщиков, всегда можно задать вопрос этим этичным хакерам, действительно ли была построена корректная и качественная защита. Эти специалисты приходят и проверяют, как злоумышленникам удалось проникнуть в систему гаджета. Юрий Максимов добавил, что по количеству отведённого на клиента времени и ценового вопроса совершённой атаки можно понять уровень знаний и экспертности белых хакеров.

Фото: Flickr / Christiaan Colen (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)