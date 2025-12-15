Забытые войны и утонувшие души: как эрозия раскрыла мрак колониальных кораблекрушений на реке Кейп-Фир

Спокойное течение реки Кейп-Фир в Северной Каролине долгое время скрывало под собой следы бурного колониального прошлого. Однако эрозия берега неожиданно превратила этот участок в важную археологическую площадку, где на поверхность начали выходить корпуса судов XVIII века. Исследователи обнаружили сразу четыре кораблекрушения у старой колониальной пристани, и одно из них может оказаться испанским военным кораблём La Fortuna, погибшим во время рейда 1748 года. Об этом сообщают специалисты, работающие у исторической набережной Форт-Андерсона, пишет Sciencepost.

Как река раскрыла тайны порта Брансуик-Сити

Участок реки рядом с Брансуик-Сити давно привлекал внимание историков. В XVIII веке здесь находился важный порт, обслуживавший торговые суда и снабжавший Британскую империю древесиной, смолой и скипидаром. Со временем порт исчез, а его конструкции оказались погребены под илом и песком.

Сегодня природные процессы постепенно стирают этот защитный слой. Убывание береговой линии обнажает деревянные балки, фрагменты корпусов и элементы старых причалов. Территория фактически превратилась в открытый архив, где история буквально выходит из воды.

Ключевым моментом стало обследование старой пристани. В мутной воде дайверы сначала приняли деревянные рамы за часть портовой инфраструктуры, однако детальное изучение показало, что это элементы океанского судна. Для студентов морской программы Университета Восточной Каролины такие находки стали редкой возможностью поработать с подлинными объектами колониальной эпохи и увидеть, как изменения природной среды открывают доступ к давно утраченной истории.

Рейд 1748 года и версия о корабле La Fortuna

В середине XVIII века Брансуик был оживлённым торговым центром. Именно здесь в 1748 году произошёл испанский рейд, связанный с событиями войны короля Георга. По историческим источникам, испанские суда поднялись вверх по реке, атаковали порт и вступили в бой у доков. Один из кораблей — La Fortuna — взорвался и затонул неподалёку от пристани.

Современные находки усиливают эту версию. Анализ древесины одного из обнаруженных корпусов показал, что она происходит из Центральной Америки — региона, тесно связанного с испанскими колониями. Рядом с корпусом были найдены фрагменты майолики, характерной для испанской материальной культуры XVIII века.

Совпадение места, датировки и материалов позволяет предположить, что именно этот корпус принадлежит La Fortuna. При этом исследователи подчёркивают, что окончательные выводы возможны только после завершения лабораторных анализов и сопоставления с архивными документами.

Несколько кораблей — разные функции и судьбы

Помимо судна, потенциально связанного с испанским рейдом, археологи обнаружили ещё три корпуса. Каждый из них отражает отдельную сторону жизни колониального порта.

Один корпус напоминает хулк — неподвижное судно, которое могли использовать для укрепления или расширения причалов. Его расположение у берега указывает на участие в строительных работах. Второе судно, по предварительной оценке, было плоскодонной рабочей лодкой. Такие суда активно применялись для перевозки бочек со смолой, древесины и других грузов по мелководью. Третий корпус пока виден лишь фрагментарно: несколько досок, выступающих из ила, обозначают его контуры. Его назначение и точная датировка станут предметом будущих исследований.

Совокупность находок показывает, что портовая акватория использовалась интенсивно и включала как торговые, так и вспомогательные суда.

Почему эрозия стала угрозой и возможностью одновременно

Берега Кейп-Фир в последние десятилетия испытывают всё более сильное воздействие. Штормы, приливные волны и судоходство ускоряют разрушение болотистых участков. Именно это и привело к тому, что скрытые конструкции начали выходить на поверхность.

С одной стороны, эрозия даёт шанс обнаружить уникальные объекты. С другой — она угрожает их сохранности. Древесина, веками пролежавшая под водой, быстро разрушается при контакте с кислородом.

Чтобы замедлить процесс, специалисты установили защитную линию из бетонных блоков, имитирующих рифы. Эти конструкции гасят силу волн и способствуют восстановлению болотной растительности, которая работает как естественный буфер. На участке уже появились молодые заросли, снижающие нагрузку на берег.

Как проходят исследования и что находят археологи

Работа на объекте требует высокой точности и спешки. Каждая деталь фиксируется до того, как её разрушит вода или течение. Древесину и керамику отправляют в лаборатории для определения возраста, происхождения и технологий изготовления.

Следы инструментов на досках позволяют реконструировать методы судостроения XVIII века. Артефакты, найденные рядом с корпусами, помогают выстроить хронологию событий и связать материальные находки с письменными источниками.

Такой подход позволяет рассматривать кораблекрушения не изолированно, а как часть сложной портовой системы, существовавшей на реке Кейп-Фир более двух столетий назад.

Сравнение: портовые кораблекрушения и открытые морские аварии

Портовые кораблекрушения чаще связаны с хозяйственной деятельностью и военными событиями. Они сохраняются лучше благодаря спокойной воде и слою ила. Морские крушения чаще разрушаются волнами и течениями. Портовые находки дают больше информации о повседневной жизни и инфраструктуре.

Такое сравнение подчёркивает ценность обнаруженных судов именно для колониальной археологии.

Плюсы и минусы археологических открытий из-за эрозии

Положительные стороны:

Доступ к объектам, скрытым столетиями. Возможность уточнить исторические события. Обогащение знаний о судостроении и торговле XVIII века.

Ограничения:

Быстрое разрушение артефактов после обнажения. Необходимость срочных и дорогостоящих работ. Риск утраты части информации из-за погодных условий.

Советы для сохранения подобных объектов

Оперативно фиксировать все находки. Использовать защитные инженерные решения на берегу. Проводить междисциплинарные исследования. Сопоставлять археологические данные с архивами. Информировать общественность о ценности объектов.

