Проросший чеснок
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:50

Забыл про лекарства, добавил чеснок в рацион — и выздоровление стало заметно быстрее

Чеснок стимулирует иммунитет и облегчает симптомы простуды — Джош Акс

Иногда для поддержки организма во время простуды не требуются сложные схемы и длинные списки препаратов. Простые продукты, которые есть почти на каждой кухне, могут сыграть заметную роль в восстановлении. Один из таких способов связан с чесноком и его активными веществами. Об этом сообщает "Здоровье Mail".

Почему чеснок считают природным помощником иммунитета

Мануальный терапевт и клинический диетолог Джош Акс обращает внимание на особое соединение, содержащееся в чесноке, — аллицин. Это вещество образуется при повреждении зубчика и известно своими противовирусными и антибактериальными свойствами. Именно поэтому чеснок издавна используется в народной медицине при первых признаках простуды.

Аллицин способен стимулировать работу белых кровяных клеток, которые участвуют в иммунном ответе организма. За счёт этого защитные механизмы могут активизироваться быстрее, а симптомы заболевания — стать менее выраженными. Специалисты подчёркивают, что такой эффект особенно важен в начальной стадии болезни, когда вирус только начинает распространяться.

Как правильно использовать чеснок при простуде

По словам Джоша Акса, важна не только сама по себе употребляемая долька чеснока, но и способ её приёма. Чтобы аллицин начал работать, зубчик достаточно слегка надкусить один или два раза. Это запускает химическую реакцию, в результате которой активное вещество высвобождается.

После этого чеснок рекомендуется проглотить целиком, не разжёвывая. Такой подход помогает избежать раздражения слизистой оболочки рта и желудка, которое часто возникает при разжёвывании сырого чеснока. При необходимости зубчик можно запить водой или молоком, чтобы уменьшить ощущение жжения.

Когда метод может быть полезен

Этот приём не является лекарством и не заменяет медицинское лечение, но может использоваться как вспомогательная мера. Чеснок нередко включают в рацион в период сезонных простуд именно из-за его влияния на иммунную систему. Он может помочь сократить продолжительность заболевания и немного облегчить общее состояние.

Важно учитывать индивидуальные особенности организма. Людям с заболеваниями желудка или повышенной чувствительностью слизистой стоит быть осторожными и не использовать этот метод без консультации со специалистом. В остальных случаях чеснок может стать простым и доступным дополнением к стандартным рекомендациям по восстановлению.

В целом такой подход демонстрирует, что поддержка иммунитета не всегда требует сложных решений. Внимательное отношение к питанию и разумное использование натуральных продуктов способны помочь организму быстрее справиться с простудой и вернуться к привычному ритму жизни.

