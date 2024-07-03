За последнее время число россиян с онкологическими заболеваниями увеличилось, однако происходит это из-за усовершенствования работы онкологической службы. О том, как обстоят дела в стране в этой области медицины, сообщил NewsInfo. Ru заместитель главного врача по онкологии в НИИ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко РАМН Григорий Кобяков.

По словам Григория Кобякова, решение о том, что врачам с 1 сентября разрешат назначать лечение онкобольным вне инструкции, способствует более точному соблюдению клинических рекомендаций.

"Достаточно большое количество указаний написано для разных заболеваний. Однако клинические рекомендации далеко не всегда работают. Многое зависит от стадий заболевания, ситуации, прогрессирующая ли опухоль и так далее. В последние годы реализации федерального проекта в онкологии стремятся к тому, чтобы система было достаточно единообразной. При этом всегда было и остаётся возможным назначение лекарств в рамках российского № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан". В некоторых случаях можно также прибегнуть к специальной комиссии", — заявил эксперт.

По словам Григория Кобякова, если лечение больного выходит за рамки клинических рекомендаций и требует использования каких-то дополнительных методов и даже лекарственных средств, иногда даже не зарегистрированных, то необходимо сообщить об этом врачебной комиссии, которая может быть проведена в лечебном учреждении. В соответствии с её решением могут быть назначены дополнительные методы лечения.

На вопрос о том, какие бывают причины онкологии эксперт заявил, что обычно они остаются неизвестными.

"Только в части случаев мы знаем причину. Конечно, это невозможно", — сообщил врач.

Эксперт рассказал, что за последнее время количество людей, заболевших онкологией, увеличилось. Он объяснил, что так происходит как минимум из-за увеличения продолжительности жизни населения, благодаря усовершенствованию технологий медицины и эффективности работы онкологической службы. Однако он отметил, что на данный момент стало намного больше возможностей получить необходимое лечение.

"В связи с онкологической программой стало реализовано много проектов по первичной диагностике, по скринингу, по раку молочной железы, по раку толстой кишки, по раку лёгкого. Выявляемость стала, очевидно, значительно выше. Помимо этого, начали использоваться в последние несколько лет, опять же в рамках проекта, самые современные подходы к лечению, в том числе очень дорогостоящие схемы лекарственной терапии. Благодаря этим усовершенствованиям и инновациям как раз и увеличивается продолжительность жизни", — объяснил Григорий Кобяков.

Григорий Кобяков заявил, что на сегодняшний день усилено ведётся реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". В рамках этого проекта открываются новые учреждения, например, в Волгограде. На это выделяются денежные средства.

"Люди всё время говорят о том, что в России в этой сфере всё плохо. Однако многие забывают, что какие-то определённые стороны, очень социально значимые, наоборот, находятся на очень пристальном контроле на всех уровнях руководства страны", — обратил внимание эксперт.

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