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Врач Шамаева: после каши чувство голода приходит через час
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 5:45

Врач Шамаева: после каши чувство голода приходит через час

Некоторые каши стали на сегодняшний день одним из здоровых вариантов для завтрака. Однако употреблять их можно далеко не всех людям. Об этом информировала российское интернет-издание "Газета.Ru" врач-гастроэнтеролог высшей категории "СМ-Клиника" Петмат Шамаева.

Петмат Шамаева заявила, что от каши стоит отказаться тем людям, у которых есть заболевание, главным симптомом которого является нарушение переваривания молочного сахара, а также состояние, когда компоненты в сочетание с жирами и белками, в особенности в коровьем молоке, плохо перевариваются организмом. В случае если пренебрегать отказом от подобных продуктов, то это может развить нарушение дефекации или избыточное скопление газов в кишечнике.

Стоит воздержаться от употребления каши и тем, у кого есть такое хроническое генетическое заболевание, из-за которого еда содержащая в своём составе глютен, наносит вред слизистой оболочке тонкого кишечника, как целиакия. По этой причине у человека может появиться расстройство кишечника с учащенным жидким стулом.

Людям с негативной реакцией организма на белок, который содержится в злаках, а также в обычной пище, также стоит перестать есть каши на завтрак. Избыточное накопление жидкости в органах, неприятное ощущение раздражения, жжения на участке кожи, першение в горле, аллергическая сыпь, подразумевающая красные, зудящие, слегка приподнятые припухлости — последствия употребления каши. Людям с таким нарушением обмена веществ, характеризующимся увеличиванием содержания сахара в крови, как сахарный диабет, также противопоказана каша.

Избыточный вес может стать причиной отказа от каши. Есть вероятность, что человека быстро настигнет чувство голода после съеденного завтрака, и он пойдёт к холодильнику вновь.

Фото: Flickr / Rachel Hathaway (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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