Некоторые каши стали на сегодняшний день одним из здоровых вариантов для завтрака. Однако употреблять их можно далеко не всех людям. Об этом информировала российское интернет-издание "Газета.Ru" врач-гастроэнтеролог высшей категории "СМ-Клиника" Петмат Шамаева.

Петмат Шамаева заявила, что от каши стоит отказаться тем людям, у которых есть заболевание, главным симптомом которого является нарушение переваривания молочного сахара, а также состояние, когда компоненты в сочетание с жирами и белками, в особенности в коровьем молоке, плохо перевариваются организмом. В случае если пренебрегать отказом от подобных продуктов, то это может развить нарушение дефекации или избыточное скопление газов в кишечнике.

Стоит воздержаться от употребления каши и тем, у кого есть такое хроническое генетическое заболевание, из-за которого еда содержащая в своём составе глютен, наносит вред слизистой оболочке тонкого кишечника, как целиакия. По этой причине у человека может появиться расстройство кишечника с учащенным жидким стулом.

Людям с негативной реакцией организма на белок, который содержится в злаках, а также в обычной пище, также стоит перестать есть каши на завтрак. Избыточное накопление жидкости в органах, неприятное ощущение раздражения, жжения на участке кожи, першение в горле, аллергическая сыпь, подразумевающая красные, зудящие, слегка приподнятые припухлости — последствия употребления каши. Людям с таким нарушением обмена веществ, характеризующимся увеличиванием содержания сахара в крови, как сахарный диабет, также противопоказана каша.

Избыточный вес может стать причиной отказа от каши. Есть вероятность, что человека быстро настигнет чувство голода после съеденного завтрака, и он пойдёт к холодильнику вновь.

Фото: Flickr / Rachel Hathaway (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)