Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лесной Курорт
Лесной Курорт
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 22:52

Серые пустыри уходят в прошлое: забайкальские города готовят к масштабному преображению

В Забайкальском крае в текущем году обновят 39 общественных пространств, на реализацию этих планов выделено 270,5 миллиона рублей. Работы развернутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который является частью национального проекта "Инфраструктура для жизни". Информацию об этом 16 марта озвучили в региональном правительстве со ссылкой на исполняющего обязанности вице-премьера Павла Волкова. Все площадки отобрали местные жители во время всероссийского голосования, в котором весной 2025 года приняли участие около 60 тысяч человек.

Масштабы и финансирование проектов

Основная часть бюджета в 270,5 миллиона рублей уже распределена между муниципальными образованиями края. Средства направят на реконструкцию парков, скверов и площадей, которые ранее получили наибольшую поддержку в ходе общественного голосования. Такой подход обеспечивает вовлеченность граждан в развитие городской среды и позволяет закрывать реальные потребности населения.

Проект "Формирование комфортной городской среды" требует строгого соблюдения сроков и качества выполнения работ на всех этапах. Органы местной власти несут ответственность за эффективное освоение бюджетных ресурсов, выделенных из федеральной казны. Для многих поселков участие в подобных программах — единственный способ обновить инфраструктуру без чрезмерной долговой нагрузки на местные бюджеты.

"Реализация таких проектов требует комплексного подхода и тесного взаимодействия между местными администрациями и жителями. Важно, чтобы каждая площадка не просто получила новое покрытие, но и стала настоящим центром притяжения для горожан. Федеральное финансирование обеспечивает фундамент для позитивных изменений в облике наших муниципалитетов. Успех программы зависит от грамотной подготовки проектной документации и ответственности подрядных организаций на местах".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Статус проведения торгов

На данный момент профильные ведомства активно занимаются процедурой контрактации по всем запланированным объектам. По официальным данным, уже подписаны документы по семи территориям, где подрядчики готовы приступить к выполнению заданий. Ответственный этап подбора исполнителей находится под жестким контролем со стороны краевого руководства.

Для оставшихся участков объявлены закупочные мероприятия, касающиеся 30 территорий региона. Процесс идет согласно утвержденному графику, что должно позволить начать строительный цикл сразу после схода снежного покрова. Муниципальные власти обязаны завершить поиск подрядчиков в кратчайшие сроки, чтобы не сдвигать вправо сроки сдачи объектов.

Перспективы на 2027 год

Параллельно с выполнением планов текущего года региональные власти запустили сбор предложений на долгосрочную перспективу. Жители края уже могут предлагать пространства, которые нуждаются в обновлении в 2027 году. Механизм выбора остается прежним — упор делается на инициативы самих забайкальцев.

Предварительный сбор заявок позволяет заранее оценить масштаб предстоящих работ и точно распределить субсидии. Такой формат работы повышает прозрачность подготовки к будущим сезонам благоустройства. Регион стремится планомерно охватывать все больше населенных пунктов качественными изменениями в городской инфраструктуре.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet