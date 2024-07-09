Согласно информации, полученной от источника в Евросоюзе, недавнее заявление посла ЕС в Грузии о приостановке процесса евроинтеграции для этой страны следует рассматривать в контексте итогов июньского саммита ЕС, сообщает источник РИА Новости.

На этом саммите лидеры европейских стран фактически пригрозили остановить процесс вступления Грузии в Евросоюз.

Ранее посол ЕС Павел Герчинский сообщил о решении лидеров стран-членов ЕС не только заморозить финансовую помощь в размере 30 миллионов евро, предназначенную для укрепления обороноспособности Грузии, но и приостановить процесс евроинтеграции до получения разъяснений от грузинского правительства.

Источник подчеркнул, что заявление Герчинского следует интерпретировать в свете выводов саммита Европейского совета.

На этой встрече лидеры ЕС призвали грузинские власти прояснить свои намерения и изменить текущий политический курс, который, по их мнению, ставит под угрозу перспективы Грузии на вступление в ЕС.

Критика со стороны ЕС в адрес Грузии усилилась после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об иноагентах. Европейские политики утверждают, что этот законодательный акт противоречит европейским принципам и ценностям. В связи с этим Брюссель рассматривает возможность введения определенных мер против Тбилиси и предупреждает о потенциальном отказе в членстве в Евросоюзе.

На июньском саммите в Брюсселе лидеры ЕС призвали Грузию пересмотреть свою политику, указав на риск прекращения процесса интеграции страны в Евросоюз. Эти выводы были официально зафиксированы в итоговых документах встречи на высшем уровне.

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