Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина является "одной из наиболее демократичных стран в Европе", вызвало отрицательные реакции по отношению к европейским государствам, высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях.

"Не избранный народом, полностью коррумпированный и явно бредящий Зеленский считает, что его диктатура "одна из самых демократичных в Европе"? И что нам это говорит о самой Европе?" — написал он.

Срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая. Предварительно запланированные президентские выборы в Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация нового лидера должна была пройти в мае.



Однако голосование было отменено в связи с объявленным военным положением и всеобщей мобилизацией. Зеленский выразил мнение о том, что сейчас не подходящее время для выборов и настаивает на том, что этот вопрос следует закрыть.



Президент Владимир Путин уже заявил, что легитимность Зеленского уже под угрозой. В свете последних событий глава государства подчеркнул необходимость понять, с кем и каким образом вести переговоры с Украиной по юридическим вопросам.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)