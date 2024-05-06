Бренд Танк появился в России год назад и тут же завоевал популярность — автомобили этого производителя быстро находят своих покупателей. Журнал За Рулем выпустил материал про модель данной марки.

Наладилась линейка моделей, включающая среднеразмерный внедорожник Танк 300 и полноразмерный Танк 500. Это не просто кроссоверы, а настоящие крутые внедорожники: корпус на раме, сплошной задний мост, демультипликатор, межосевые блокировки.

Консервативность дизайна Танков не скрывается дилерами, а, наоборот, акцентируется внимание.

Продуманы и соответствующие аксессуары: шины с агрессивным рисунком протектора, экспедиционные багажники на крыше и прочее.

Произвели несколько посещений автосалонов, чтобы выяснить фактическую стоимость автомобилей бренда Танк.

Автор За Рулем сначала заглянул в большой автосалон к западу от Москвы.

Добираться до него удобно, парковка примерно. И вот табличка Танк — над дилерским центром, где раньше были премиальные японские кроссоверы. Вхожу и вижу, что помимо Танков ведется торговля автомобилями марок Ora и Wey (что характерно для других точек тоже). Внутри тихо.

Из ряда представленных здесь "трехсотых" заинтересовался тем, что покрыт защитной матовой пленкой. Вопрос о стоимости защиты сначала взволновал менеджера, и он отправил меня в отдел аксессуаров. Но затем разъяснил.

"ЗаРулем" узнал, что

— Упаковка включая материал обойдется в триста тысяч рублей.

— Можно ли получить скидку на машину?- Нет! Мы ведь не Chery или Exeed, которые готовы к торгам.

Но через мгновение менеджер выдвинул убедительный аргумент.

— За прошлогодний экземпляр уступим на четыреста тысяч. Было 3,6 млн, стало 3,2. Возьмите, пока есть возможность. Прошлогодних "трехсотых" почти нет.

На северо-востоке МКАД нашелся мультибрендовый дилерский центр, где представлены и Танки. С парковкой порядок — места много, а на первом же есть станция для зарядки электромобилей, пользоваться которой могут даже посетители салона — один из них только что "заправлялся".

Внутри — самая приятная атмосфера среди всех салонов, которые ему довелось посетить: современный дизайн, дорогая отделка, приятная музыка. Несмотря на небольшое число посетителей, автора "За Рулем" никто не приветствовал и не подходил для консультации.

Он побывал возле всех автомобилей, пытаясь привлечь внимание, — безрезультатно.

Несмотря на размеры шоу-рума, стояло всего пять машин (включая Ora и Wey).

Вновь сценарий: если Танк 500 стоит в стандартном варианте, то "трехсотый" — опять тюнингованный: с поперечинами и боксом на крыше, ковриками, брызговиками и обработкой дна "антискрип".

За такой внедорожник просят 4 499 000 рублей. При оформлении в кредит — на 60 тысяч меньше. Честно говоря, не очень щедрая скидка.

В завершение он заглянул к дилеру, живущему на востоке от Москвы. Парковка — тесная почти. Но и тут перед входом имеется станция для зарядки электромобилей. Уже хорошо. В шоу-руме внезапно много посетителей — все (почти) менеджеры "заняты". В помещении также пять машин, еще две ждут новых владельцев в зоне выдачи.

Обе "трехсотые" представленные в салоне оснащены дополнительным дилерским оборудованием. У одной — агрессивные колеса, брызговики, экспедиционный багажник и резиновые коврики в салоне. И цена 4 739 000 рублей — многовато?

Но рядом стоит версия проще: с брызговиками и коврами, а также с поперечными дугами и боксом на крыше. Машину готовы отдать за 4 099 000 рублей — вот это хорошее предложение.

Цены отличаются от салона к салону. Где-то можно "выудить" прошлогоднюю модель, где-то менеджер согласится на скидку.

Найти выгодный вариант несложно. Но когда закончится предложение машин 2023 года выпуска, получить скидку станет проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org/Zotyefan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)