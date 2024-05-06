Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 91,6918
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.05.2024 : 98,5602
Журнал
  1. Главная
  2. Советы и рекомендации
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:29

Журнал "За Рулем" подсчитал разницу между ценами на Tank

Бренд Танк появился в России год назад и тут же завоевал популярность — автомобили этого производителя быстро находят своих покупателей. Журнал За Рулем выпустил материал про модель данной марки.

Наладилась линейка моделей, включающая среднеразмерный внедорожник Танк 300 и полноразмерный Танк 500. Это не просто кроссоверы, а настоящие крутые внедорожники: корпус на раме, сплошной задний мост, демультипликатор, межосевые блокировки.
Консервативность дизайна Танков не скрывается дилерами, а, наоборот, акцентируется внимание.

Продуманы и соответствующие аксессуары: шины с агрессивным рисунком протектора, экспедиционные багажники на крыше и прочее.

Произвели несколько посещений автосалонов, чтобы выяснить фактическую стоимость автомобилей бренда Танк.

Автор За Рулем сначала заглянул в большой автосалон к западу от Москвы.

Добираться до него удобно, парковка примерно. И вот табличка Танк — над дилерским центром, где раньше были премиальные японские кроссоверы. Вхожу и вижу, что помимо Танков ведется торговля автомобилями марок Ora и Wey (что характерно для других точек тоже). Внутри тихо.

Из ряда представленных здесь "трехсотых" заинтересовался тем, что покрыт защитной матовой пленкой. Вопрос о стоимости защиты сначала взволновал менеджера, и он отправил меня в отдел аксессуаров. Но затем разъяснил.

"ЗаРулем" узнал, что

— Упаковка включая материал обойдется в триста тысяч рублей.

— Можно ли получить скидку на машину?- Нет! Мы ведь не Chery или Exeed, которые готовы к торгам.
Но через мгновение менеджер выдвинул убедительный аргумент.

— За прошлогодний экземпляр уступим на четыреста тысяч. Было 3,6 млн, стало 3,2. Возьмите, пока есть возможность. Прошлогодних "трехсотых" почти нет.

На северо-востоке МКАД нашелся мультибрендовый дилерский центр, где представлены и Танки. С парковкой порядок — места много, а на первом же есть станция для зарядки электромобилей, пользоваться которой могут даже посетители салона — один из них только что "заправлялся".

Внутри — самая приятная атмосфера среди всех салонов, которые ему довелось посетить: современный дизайн, дорогая отделка, приятная музыка. Несмотря на небольшое число посетителей, автора "За Рулем" никто не приветствовал и не подходил для консультации.

Он побывал возле всех автомобилей, пытаясь привлечь внимание, — безрезультатно.
Несмотря на размеры шоу-рума, стояло всего пять машин (включая Ora и Wey).

Вновь сценарий: если Танк 500 стоит в стандартном варианте, то "трехсотый" — опять тюнингованный: с поперечинами и боксом на крыше, ковриками, брызговиками и обработкой дна "антискрип".

За такой внедорожник просят 4 499 000 рублей. При оформлении в кредит — на 60 тысяч меньше. Честно говоря, не очень щедрая скидка.

В завершение он заглянул к дилеру, живущему на востоке от Москвы. Парковка — тесная почти. Но и тут перед входом имеется станция для зарядки электромобилей. Уже хорошо. В шоу-руме внезапно много посетителей — все (почти) менеджеры "заняты". В помещении также пять машин, еще две ждут новых владельцев в зоне выдачи.

Обе "трехсотые" представленные в салоне оснащены дополнительным дилерским оборудованием. У одной — агрессивные колеса, брызговики, экспедиционный багажник и резиновые коврики в салоне. И цена 4 739 000 рублей — многовато?

Но рядом стоит версия проще: с брызговиками и коврами, а также с поперечными дугами и боксом на крыше. Машину готовы отдать за 4 099 000 рублей — вот это хорошее предложение.

Цены отличаются от салона к салону. Где-то можно "выудить" прошлогоднюю модель, где-то менеджер согласится на скидку.

Найти выгодный вариант несложно. Но когда закончится предложение машин 2023 года выпуска, получить скидку станет проблемой.

Фото: commons.wikimedia.org/Zotyefan (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии

Сикорский назвал польского судью Шмидта предателем за то, что тот попросил политического убежища у Белоруссии

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал польского судью Томаша Шмидта за то, что тот попросил политического убежища в Белорусии. Сикорский назвал Шмидта предателем.

Читать полностью
Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии

Режим Зеленского рухнет после саммита в Швейцарии

Провал встречи по Украине в Швейцарии может стоить всего режиму Владимира Зеленского, оценил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Читать полностью

Общество

Виктория Боня уезжает из страны:

Виктория Боня уезжает из страны: "Я скоро лечу домой в Монако"

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что уезжает из России.

Читать полностью
Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки

Британский специалист Спектор сообщил, что кофе без кофеина содержит много клетчатки

Согласно заявлению британского специалиста по эпидемиологии и здоровому питанию Тима Спектора, кофе без кофеина является богатым источником клетчатки, что играет важную роль для пищеварения и общего самочувствия.

Читать полностью

Новости