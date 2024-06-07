Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит, что покушение совершал одинокий сумасшедший.

Фицо впервые, после совершенного на него покушения, обратился с заявлением.

В нем он ставит под сомнение версию, что за покушением на него стоит "одинокий сумасшедший".

Он так же отметил, что покушение, совершенное на него 15 мая, было совершенно из-за его политических взглядов, а за самим покушением стоит словацкая оппозиция. Так же он отметил, что СМИ и неправительственные организации пытаются преуменьшить значение случившегося и отрицают всякую связь между нападавшим и оппозицией.

"У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", — сказал Фицо.

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