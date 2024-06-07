Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит, что покушение совершал одинокий сумасшедший.
Фицо впервые, после совершенного на него покушения, обратился с заявлением.
В нем он ставит под сомнение версию, что за покушением на него стоит "одинокий сумасшедший".
Он так же отметил, что покушение, совершенное на него 15 мая, было совершенно из-за его политических взглядов, а за самим покушением стоит словацкая оппозиция. Так же он отметил, что СМИ и неправительственные организации пытаются преуменьшить значение случившегося и отрицают всякую связь между нападавшим и оппозицией.
"У меня нет никаких причин верить, что это атака одинокого сумасшедшего", — сказал Фицо.
Фото: flickr.com/EU2016 SK (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Handelsblatt: Меркель знала о плане запуска "Севпотока-2" путём шантажа
Власти ФРГ до начала СВО подозревали, что РФ манипулирует газовым рынком, умышленно ограничивая поставки в ЕС, пишет Handelsblatt, ссылаясь на материалы, связанные с газопроводом "Северный поток-2".
Google может отказать в ремонте смартфонов Pixel, если найдет в них неоригинальные запчасти
Google обновила свою политику ремонта смартфонов Pixel, теперь компания может отказаться от ремонта устройства, если в нём обнаружены неоригинальные запчасти.
EHJ: сахарозаменитель ксилит в зубной пасте может навредить сердцу
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, показало, что употребление сахарозаменителя ксилита, широко используемого в безсахарных конфетах, жевательной резинке, хлебобулочных изделиях и зубной пасте, может быть связано с повышенным риском инфаркта и инсульта.
В России доступен Exeed RX с АКПП: цена составляет 5 550 000 рублей
В России появилась возможность приобрести флагманский кроссовер бренда Exeed, модель RX, оснащенный гидромеханическим автоматом Aisin.